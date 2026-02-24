ضبط 245 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 245 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

تحرك تنفيذي عاجل



كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قادت لجنة تفتيشية على بعض مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية .

ردع مخالفين



تم خلال الحملة المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 245 عبوة.

التحفظ على المضبوطات



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.