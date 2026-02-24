وكيل الزراعة بالغربية يحيل مديرة إدارة للتحقيق لتعديها بالضرب على زميلها داخل المديرية بطنطا

أصدر المهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية. اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير قسم الشئون القانونية بفتح باب التحقيق عاجل في واقعة التعدي داخل ديوان المديرية، وإحالة المديرة إلى للتحقيق بمعرفة مسئولي النيابة الإدارية لتجاوزها لوائح العمل .

تفاصيل الواقعة

كما وجه وكيل وزارة الزراعة في تعليماته إلي رؤساء الاقسام بتطبيق قواعد الانضباط في العمل خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية نحو من يتجاوز إداريا .

ردع مخالفين



الجدير بالذكر أن مديرية الزراعة بطنطا شهدت عبر موقع فيديو متداول واقعة اعتداء مديرة إدارة على أحد زملائها الموظف داخل مقر المديرية الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بحالة من السخط جراء التجاوز الإداري .