محافظة الغربية تواصل حملاتها الرقابية في رمضان.. جهود مكثفة لحماية صحة المواطنين

تواصل محافظة الغربية جهودها لإحكام السيطرة على السلع المعروضة، تنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لطرح أي سلع غير مطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة،والتي أسفرت عن ضبط طن من الزبيب وطن من المخللات غير الصالحين للاستهلاك الآدمي، و5640 عبوة من حلوى «غزل البنات» غير صالحة، إلى جانب 150 كيلوجرامًا من الكبدة بها تغير في الخواص الطبيعية ومشتبه في عدم صلاحيتها، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة طوال شهر رمضان، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.