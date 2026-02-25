بعد تراجع المستوى.. تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي

طالب الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى لاعبيه بإغلاق ملف مواجهة سموحة التى أقيمت باستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الجولة الــ19 من منافسات مسابقة الدورى، التى حقق الفريق فيها الفوز بهدف نظيف، وقال توروب للاعبيه إن الفوز هو أهم شيء فى المرحلة الحالية التى تتطلب جمع النقاط فقط.

وتحدث توروب مع لاعبيه بشكل غاضب عن تراجع المستوى وعدم القدرة على تسجيل أكثر من هدف، ولكن فى الوقت نفسه حاول التماس العذر لهم بسبب تأثر أرضية الملعب بالأمطار التى هطلت قبل المباراة بساعات قليلة، وظهر توروب غاضبا بشدة عقب نهاية المباراة التى تحدث فيها لدقائق قليلة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، وأكد لهم أن هناك مباراة قوية وصعبة تنتظرهم أمام زد السبت القادم بالدورى ويجب تحقيق الفوز فى المواجهات المقبلة لحصد اللقب.