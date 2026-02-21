ثالث أيام رمضان .. الأرصاد تكشف حالة الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد فى ثالث أيام شهر رمضان أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال فترات الصباح الباكر، على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.

أجواء دافئة نهارًا وبرودة ليلًا

وأوضحت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس دافئ إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار، خاصة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تعود الأجواء للبرودة الشديدة مع غروب الشمس وساعات الليل المتأخرة.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تسجل نحو 21 إلى 22 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى قرابة 12 درجة، ما يستدعى ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خلال فترات الليل والسحور.

نشاط رياح وفرص أمطار خفيفة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما لفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد، خاصة السلوم ومطروح، على فترات متقطعة دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 – العظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 11 – العظمى 20

بنها: الصغرى 12 – العظمى 21

الوجه البحري والدلتا

تتراوح العظمى بين 20 و21 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة، في مدن دمنهور، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، طنطا، وشبين الكوم.

السواحل الشمالية

تسجل الإسكندرية والعلمين ودمياط وبورسعيد درجات عظمى بين 20 و21 درجة، بينما تنخفض في مطروح إلى 19 درجة، مع أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا.

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية تسجل 23 درجة للعظمى، والسويس 22، بينما تسجل العريش ورفح ما بين 20 و21 درجة.

جنوب سيناء

تشهد شرم الشيخ أعلى حرارة بالمحافظة بـ26 درجة، بينما تسجل سانت كاترين 18 درجة للعظمى و4 درجات للصغرى، لتظل من أبرد المناطق ليلًا.

البحر الأحمر

تتراوح العظمى بين 24 و28 درجة، وتسجل شلاتين وأبو رماد 28 درجة، بينما تصل الغردقة وسفاجا ومرسى علم إلى 27 درجة.

شمال وجنوب الصعيد

شمال الصعيد: العظمى بين 21 و23 درجة.

جنوب الصعيد: ترتفع الحرارة تدريجيًا لتصل في أسوان إلى 28 درجة، والأقصر وقنا إلى 27 درجة.

نصائح الأرصاد للمواطنين فى رمضان

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أهمية عدم الانخداع بالأجواء الدافئة نهارًا، وضرورة اصطحاب ملابس إضافية خلال فترات الليل، خاصة للمواطنين المتواجدين خارج منازلهم وقت الإفطار أو السحور، مع متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لمعرفة أي مستجدات.