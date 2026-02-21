ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب مغسلة بالخصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام مجموعة من البلطجية بالتعدي على صاحب مغسلة بمنطقة الخصوص، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بالمكان، بدائرة الخصوص.



وردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول والبدء في فحص ملابساته.

تحريات الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهمين القائمين على ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة والتعدي على صاحب المغسلة، مما أدى إلى إصابته وإحداث خسائر مادية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.