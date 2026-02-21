ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب مغسلة بالخصوص

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
حوادث

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام مجموعة من البلطجية بالتعدي على صاحب مغسلة بمنطقة الخصوص، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بالمكان، بدائرة الخصوص.


وردت معلومات للواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول والبدء في فحص ملابساته.

تحريات الواقعة 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهمين القائمين على ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة والتعدي على صاحب المغسلة، مما أدى إلى إصابته وإحداث خسائر مادية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

