نيويورك تايمز: لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الكوري الشمالي في موسكو

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الإثنين، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو لبحث قضية السلاح.

وفي وقت سابق اليوم، قالت لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن وزير الدفاع الروسي شويغو اقترح على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون أن تجري بلديهما مناورة بحرية مشتركة، بمشاركة الصين، خلال زيارته لبيونغ يانغ في يوليو الماضي، بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء حرب كوريا. ولم يتضح متى أو أين ستجرى هذه المناورة، أو ما هو حجم المشاركة الروسية أو الصينية فيها.

ويرى بعض المحللين أن روسيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، و تحسين علاقاتها مع كوريا الشمالية، التي تعاني من عزلة دولية وضغوط اقتصادية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

ومن جانب آخر، قد تثير هذه المناورات المحتملة ردود فعل سلبية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مثل كوريا الجنوبية واليابان، التي تعتبر كوريا الشمالية تهديدًا لأمنها.