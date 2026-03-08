قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
موعد أذان المغرب 18 رمضان في القاهرة وأسوان والبحر الأحمر
بالأرقام.. نقابة المهندسين تعلن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات

الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي للنقابة دورة (2026 2030)، حيث تنافس 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، إلى جانب التنافس على 11 مقعدًا للمكمّلين.

وبحسب بيان اللجنة، تُجرى المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة المقبل 13 مارس، وتشمل جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين المصرية 

وقال الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم ترصد أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية، موجّهًا الشكر إلى أعضاء اللجنة القضائية التي أشرفت على إجراء الانتخابات.

وأوضح طلبة، أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 23 ألفًا و440 صوتًا، منها 1152 صوتًا باطلًا، حيث حصل المهندس هاني ضاحي على 8178 صوتًا، فيما حصل المهندس محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، ليتم اللجوء إلى جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل لحسم منصب النقيب العام.

كما أعلنت اللجنة قائمة الفائزين بمقاعد المكمّلين، حيث فازت عن شعبة الكهرباء المهندسة منى رزق بعد حصولها على 5427 صوتًا، والمهندسة غادة لبيب بعد حصولها على 4406 أصوات.

وفي شعبة مدني، فاز المهندس محمد علوي عبد المجيد بعد حصوله على 4950 صوتًا، والمهندس محمود أحمد نصار بعد حصوله على 3737 صوتًا.

وعن شعبة ميكانيكا، فاز المهندس مصطفى عبد الخالق أبو زيد بعد حصوله على 5601 صوت، والمهندس يس محمد يس بعد حصوله على 4286 صوتًا.

وفي شعبة عمارة، فاز المهندس مؤمن أحمد شفيق بعد حصوله على 5690 صوتًا، والمهندس أكرم فاروق محمد بعد حصوله على 4566 صوتًا.

وفاز عن شعبة كيمياء المهندس أحمد علي الدسوقي السودان بعد حصوله على 4291 صوتًا، بينما فازت عن شعبة الغزل والنسيج المهندسة زينب قرني يوسف بعد حصولها على 5205 أصوات.

كما فاز عن شعبة بترول وتعدين المهندس محمد عبد العظيم أحمد عبد العال بعد حصوله على 5087 صوتًا.

