بالأرقام.. نقابة المهندسين تعلن نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي للنقابة دورة (2026 2030)، حيث تنافس 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، إلى جانب التنافس على 11 مقعدًا للمكمّلين.

وبحسب بيان اللجنة، تُجرى المرحلة الثالثة من انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة المقبل 13 مارس، وتشمل جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين المصرية

وقال الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة لم ترصد أي مخالفات خلال سير العملية الانتخابية، موجّهًا الشكر إلى أعضاء اللجنة القضائية التي أشرفت على إجراء الانتخابات.

وأوضح طلبة، أن إجمالي عدد الناخبين بلغ 23 ألفًا و440 صوتًا، منها 1152 صوتًا باطلًا، حيث حصل المهندس هاني ضاحي على 8178 صوتًا، فيما حصل المهندس محمد عبد الغني على 4724 صوتًا، ليتم اللجوء إلى جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل لحسم منصب النقيب العام.

كما أعلنت اللجنة قائمة الفائزين بمقاعد المكمّلين، حيث فازت عن شعبة الكهرباء المهندسة منى رزق بعد حصولها على 5427 صوتًا، والمهندسة غادة لبيب بعد حصولها على 4406 أصوات.

وفي شعبة مدني، فاز المهندس محمد علوي عبد المجيد بعد حصوله على 4950 صوتًا، والمهندس محمود أحمد نصار بعد حصوله على 3737 صوتًا.

وعن شعبة ميكانيكا، فاز المهندس مصطفى عبد الخالق أبو زيد بعد حصوله على 5601 صوت، والمهندس يس محمد يس بعد حصوله على 4286 صوتًا.

وفي شعبة عمارة، فاز المهندس مؤمن أحمد شفيق بعد حصوله على 5690 صوتًا، والمهندس أكرم فاروق محمد بعد حصوله على 4566 صوتًا.

وفاز عن شعبة كيمياء المهندس أحمد علي الدسوقي السودان بعد حصوله على 4291 صوتًا، بينما فازت عن شعبة الغزل والنسيج المهندسة زينب قرني يوسف بعد حصولها على 5205 أصوات.

كما فاز عن شعبة بترول وتعدين المهندس محمد عبد العظيم أحمد عبد العال بعد حصوله على 5087 صوتًا.