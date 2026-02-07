التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق استراتيجية 2026–2030 بمنهجية مؤسسية قائمة على قياس الأثر

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي بمصر، من خلال تبني منهجية مؤسسية مستدامة تعتمد على التخطيط القائم على البيانات وقياس الأثر، وذلك في إطار خطته الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.

التحالف الوطني

وأوضح التحالف أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعظيم الأثر الجماعي لجهود العمل الأهلي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الكرامة والشفافية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة القطاع الأهلي كشريك رئيسي في مسارات التنمية.

وأشار التحالف الوطني إلى أن إعداد الاستراتيجية تم وفق معايير دولية، وبالتعاون مع بيت خبرة عالمي، بما يضمن الانتقال من الجهود الفردية والموسمية إلى منظومة عمل مؤسسي مستدام، قادرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس وتعزيز الثقة في منظومة العمل الأهلي التنموي في مصر.