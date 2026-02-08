نقيب الأطباء: خريجو الأسنان والصيدلة يمثلون ثلاث أضعاف المعدلات العالمية

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن قرار التكليف على حسب الاحتياج تسبب في عمل مشكلات كثيرة بأكثر من تخصص بكليات الطب.

وأضاف نقيب الأطباء، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن خريجي طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، يعانون من عدم التكليف وذلك بسبب التوسع العشوائي في الكليات.

ولفت إلى أن التوسع في الكليات تم دون أي ضوابط، ولذلك أصبح الكثير من الأسر تقدم لأولادهم في هذه الكليات، وبعد التخرج لا يجدون تكليفات ومن هنا تحدث المشكلة.

طب الأسنان والصيدلة

وأشار إلى أن خريجي كليات طب الأسنان، والصيدلة، يمثلون ثلاث أضعاف المعدلات العالمية، وأنه لا توجد دولة تتوسع في الكليات بشكل عشوائي.

وكشف أن كليات الطب ليست مدارس ثانوية عامة، وأن هناك محافظة مثل المنصورة بها 5 كليات طب، وأن هذا أمر يضر المنظومة، وأن أي كلية طب دون مستشفي، يكون أمر مضحك.