يراهن على البدائل.. ضربة رباعية لصفوف الزمالك قبل موقعة الحسم بالكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مصيرية أمام كايزر تشيفز مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026 حيث يسعى الفارس الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

غيابات مؤثرة تضرب الأبيض

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة مدربه معتمد جمال وسط غيابات أربعة لاعبين، إذ يغيب كل من آدم كايد ومحمود جهاد بداعي الإصابة، فيما تم استبعاد محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية، في ضربة قوية قبل موقعة الحسم.

مهدي سليمان يحرس العرين

واستقر الجهاز الفني على الدفع بـ مهدي سليمان في حراسة المرمى، في ظل عدم جاهزية محمد صبحي، واستمرار عقوبة محمد عواد، ليواصل الحارس المخضرم حماية عرين القلعة البيضاء بعد ظهوره المميز في لقاء سموحة الأخير بالدوري.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج

الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد

الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – ناصر منسي

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه كلًا من المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد بالإضافة إلى كايزر تشيفز في مجموعة مشتعلة حتى الجولة الأخيرة.

طاقم تحكيم سوداني للمواجهة

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة اللقاء لطاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود علي محمود حكمًا للساحة، ويعاونه محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد، بينما يتولى عمرو إسماعيل السيد مهمة الحكم الرابع، في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول للفريق الأبيض الساعي لمواصلة مشواره القاري.