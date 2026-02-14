الزمالك في اختبار الحسم أمام كايزر تشيفز.. سناريوهات تأهل الأبيض إلى ربع النهائي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وداعًا لأسعار السيارات الصينية الرخيصة.. حظر جديد يهدد المبيعات
نواب: انتخابات المحليات بلا صلاحيات حقيقة ستفقد معناها.. ولابد من منافسة فعلية في صنع القرار
بركة رمضان.. حزمة حماية اجتماعية جديدة وصرف مرتبات فبراير خلال أيام
جورج أبو نصر: «إيرباص A350-900» إضافة مميزة لأسطول مصر للطيران وتسهم في رفع كفاءة التشغيل
مدبولي: مصر قادرة على تنظيم رحلات طويلة المدي بانضمام إيرباص 350-900 لأسطولها
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-2-2026
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عابر للحدود سعى للاستيلاء على أموال شركة مصرية
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يفضل التوصل لاتفاق مع إيران رغم صعوبته
الرئيس السيسي: حزمة حماية اجتماعية جديدة ودعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان
قبل رمضان.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات عاجلة لدعم المواطنين| تفاصيل
مدبولي: «إيرباص A350-900» تعزز قدرات مصر للطيران للرحلات بعيدة المدى وتدعم السياحة
وزير الإنتاج الحربي: استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات الدفاعية
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، السبت، مواجهة قوية وحاسمة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحثًا عن حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ومواصلة المشوار القاري.

فرصة الزمالك في التأهل

ولا يزال الزمالك يمتلك مصيره بيده داخل المجموعة، إذ يضمن الفوز على كايزر تشيفز صدارة المجموعة الرابعة مباشرة دون النظر إلى نتائج باقي الفرق، بينما في حالة التعادل سيكون الفريق الأبيض بحاجة إلى تعثر المصري البورسعيدي بالتعادل أو الخسارة مع احتمالية تعقد الحسابات حال فوز المصري على زيسكو بفارق أهداف كبير وتساوي الفرق في عدد النقاط.

وكانت خسارة الزمالك أمام زيسكو الزامبي وضعت الفريق في موقف معقد داخل المجموعة، خاصة أنها جاءت أمام منافس لم يحقق أي فوز سابق في البطولة، وهي نتيجة اعتُبرت غير مقبولة فنيًا، رغم صعوبة أرضية الملعب وتوقيت المباراة في الثالثة عصرًا، ما أثّر على الجوانب البدنية والفنية للاعبين.

ويخوض الزمالك منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.


ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية
1- كايزر تشيفز: 11 نقطة
2- الزمالك: 9 نقاط
3- المصري: 7 نقاط
4- زيسكو يونايتد: نقطة واحدة

ويدخل الزمالك اللقاء بروح معنوية مرتفعة، عقب فوزه على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري Nile، وسجل ناصر منسي هدف القلعة البيضاء في الدقيقة 77.

ويواصل الزمالك منافسته القوية مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة.

غيبات الزمالك 

ويفتقد الزمالك خدمات الفلسطيني آدم كايد ومحمود جهاد بسبب الإصابة، إلى جانب محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية بقرار من المدير الفني معتمد جمال، كما يغيب الكيني باروش أوشينج لإصابته بشد في العضلة الخلفية.

في المقابل، شهدت قائمة الفريق عودة كل من أحمد فتوح وعمر جابر، ومحمود بنتايك، مع ضم محمد عبد الفتاح حارس فريق الشباب، استعدادًا للموقعة الأفريقية المرتقبة.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

كامويش

كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

الإفتاء تطلق دورة "الهوية الدينية وقضايا الشباب" لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

بالصور

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الزبادي والكمون للتخسيس.. هل ينقص الوزن حقًا؟

ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟
ماذا يقول العلم عن الزبادي وفقدان الوزن؟

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

