الزمالك في اختبار الحسم أمام كايزر تشيفز.. سناريوهات تأهل الأبيض إلى ربع النهائي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، السبت، مواجهة قوية وحاسمة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بحثًا عن حجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ومواصلة المشوار القاري.

فرصة الزمالك في التأهل

ولا يزال الزمالك يمتلك مصيره بيده داخل المجموعة، إذ يضمن الفوز على كايزر تشيفز صدارة المجموعة الرابعة مباشرة دون النظر إلى نتائج باقي الفرق، بينما في حالة التعادل سيكون الفريق الأبيض بحاجة إلى تعثر المصري البورسعيدي بالتعادل أو الخسارة مع احتمالية تعقد الحسابات حال فوز المصري على زيسكو بفارق أهداف كبير وتساوي الفرق في عدد النقاط.

وكانت خسارة الزمالك أمام زيسكو الزامبي وضعت الفريق في موقف معقد داخل المجموعة، خاصة أنها جاءت أمام منافس لم يحقق أي فوز سابق في البطولة، وهي نتيجة اعتُبرت غير مقبولة فنيًا، رغم صعوبة أرضية الملعب وتوقيت المباراة في الثالثة عصرًا، ما أثّر على الجوانب البدنية والفنية للاعبين.

ويخوض الزمالك منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- كايزر تشيفز: 11 نقطة

2- الزمالك: 9 نقاط

3- المصري: 7 نقاط

4- زيسكو يونايتد: نقطة واحدة

ويدخل الزمالك اللقاء بروح معنوية مرتفعة، عقب فوزه على سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري Nile، وسجل ناصر منسي هدف القلعة البيضاء في الدقيقة 77.

ويواصل الزمالك منافسته القوية مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة.

غيبات الزمالك

ويفتقد الزمالك خدمات الفلسطيني آدم كايد ومحمود جهاد بسبب الإصابة، إلى جانب محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية بقرار من المدير الفني معتمد جمال، كما يغيب الكيني باروش أوشينج لإصابته بشد في العضلة الخلفية.

في المقابل، شهدت قائمة الفريق عودة كل من أحمد فتوح وعمر جابر، ومحمود بنتايك، مع ضم محمد عبد الفتاح حارس فريق الشباب، استعدادًا للموقعة الأفريقية المرتقبة.