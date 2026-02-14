قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 3 أيام.. تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائي ببني مزار شمال المنيا

فصل التيار الكهربائي ببني مزار
فصل التيار الكهربائي ببني مزار
ايمن رياض

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، أنه سيتم فصل التيار الكهربي من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرا ، لإجراء أعمال الصيانة الطارئة لبعض الشبكات فى المناطق الآتية:

- السبت 14 / 2 / 2026 " قرية الشيخ فضل - منشية الشيخ فضل - مستشفى التكامل - صوامى بنى صامت التابعين لمجلس قروى بنى صامت".

- الأحد 15 / 2 / 2026 " قرية طنبو التابعة لمجلس قروي القيس - قرية نزلة جلف - منشية بكير التابعين لمجلس قروى بنى على".

- الأربعاء 18 / 2 / 2026 "قرية بردنوها الأشراف التابعة لمجلس قروى شلقام "، وبالمتابعة مع شركة مياه الشرب ببنى مزار أفادت بأن انقطاع التيار الكهربائى سيترتب عليه انقطاع المياه فى المناطق الاتية :
قرية الشيخ فضل - منشية الشيخ فضل - مستشفى التكامل - صوامى بنى صامت التابعين لمجلس قروى بنى صامت
قرية بردنوها الأشراف التابعة لمجلس قروى شلقام ". 

المنيا بنى مزار التيار الكهربائي فصل الصيانه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الأسلحة الكيميائية

5 دول أوروبية تلوّح بالمحاسبة.. قلق متصاعد من ملف الأسلحة الكيميائية الروسية

غزة

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة وضعت حدا للحرب في غزة

قبر الرسول

عالم أزهري يحسم الجدل حول أبوي النبي ﷺ ويشدد على تعظيم مقام النبوة

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد