لمدة 3 أيام.. تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائي ببني مزار شمال المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، أنه سيتم فصل التيار الكهربي من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرا ، لإجراء أعمال الصيانة الطارئة لبعض الشبكات فى المناطق الآتية:

- السبت 14 / 2 / 2026 " قرية الشيخ فضل - منشية الشيخ فضل - مستشفى التكامل - صوامى بنى صامت التابعين لمجلس قروى بنى صامت".

- الأحد 15 / 2 / 2026 " قرية طنبو التابعة لمجلس قروي القيس - قرية نزلة جلف - منشية بكير التابعين لمجلس قروى بنى على".

- الأربعاء 18 / 2 / 2026 "قرية بردنوها الأشراف التابعة لمجلس قروى شلقام "، وبالمتابعة مع شركة مياه الشرب ببنى مزار أفادت بأن انقطاع التيار الكهربائى سيترتب عليه انقطاع المياه فى المناطق الاتية :

