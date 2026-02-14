بيطري المنيا: ضبط 719 كيلو لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، في إطار خطة المحافظة لضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ممن يقومون بعرض أو بيع لحوم ومنتجات غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واستعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول الدواجن والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة أكثر من 719 كيلو جرامًا من اللحوم ومنتجاتها، من بينها 167 كيلو جرامًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين (كبدة، أسماك، دواجن، مصنعات غذائية، ولحوم مجمدة)، إلى جانب ضبط 552 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، حفاظًا على الأمن الغذائي وصحة المواطنين