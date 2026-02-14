قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطري المنيا: ضبط 719 كيلو لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق ومنافذ بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، في إطار خطة المحافظة لضمان توافر سلع غذائية آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ممن يقومون بعرض أو بيع لحوم ومنتجات غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واستعرض الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري ، نتائج الحملات التفتيشية المكبرة التي نُفذت بالتنسيق مع مباحث التموين خلال الأسبوع الماضي، والتي استهدفت محلات الجزارة وأماكن بيع وتداول الدواجن والمصنعات الغذائية.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 39 مخالفة بيطرية وتموينية، ومصادرة أكثر من 719 كيلو جرامًا من اللحوم ومنتجاتها، من بينها 167 كيلو جرامًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين (كبدة، أسماك، دواجن، مصنعات غذائية، ولحوم مجمدة)، إلى جانب ضبط 552 كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، حفاظًا على الأمن الغذائي وصحة المواطنين

المنيا محافظ المنيا حملات بيطرية

