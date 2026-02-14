إصابة 9 أشخاص في حادث ميكروباص ونقل بالمنيا

أُصيب 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وميكروباص مما أسفر عن إصابة 9 عمال.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة ملوي إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الحادث وقع أمام مصنع السكر نتيجة تصادم السيارة نصف النقل مع الميكروباص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

