التصريح بدفن صغيرة غرقت داخل ترعة بإحدى قرى مطاي بالمنيا

أمرت جهات التحقيق المختصة بالمنيا بالتصريح بدفن جثمان صغيرة لقيت مصرعها غرقًا بالمجري المائي لإحدى الترع بمركز مطاي شمال المنيا.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق صغيرة داخل ترعة بدائرة المركز، وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين غرق أميرة. ع 3 سنوات،مقيمه بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، إثر اختلال توازنها وسقوطها في الترعة، حيث تمكن الأهالي من انتشالها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى مطاي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.