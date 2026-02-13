محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد قباء بأم خنان بقويسنا

افتتح اليوم الجمعة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد " قباء " بقرية أم خنان بمركز ومدينة قويسنا عقب الانتهاء من تجديده وتوسعته بالجهود الذاتية ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والشهر العقاري ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الإبتدائية ، الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، الدكتور معوض حماد مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية ، اللواء محمد أبو المجد مدير أمن محافظة قنا السابق ، هاني أبو المجد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المجد ، عدد من أعضاء مجلس النواب ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وجمع من أهالي القرية.

شهد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة بمسجد قباء ، وألقى فضيلة الشيخ أحمد سالم مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية خطبة الجمعة تحت عنوان" استقبال شهر رمضان " والتي أكدت على أهمية حسن استقبال شهر رمضان باعتباره موسمًا عظيمًا للطاعات وتزكية النفوس وتجديد الصلة بالله عز وجل ، وأن الصيام فرصة للارتقاء الروحي وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، مع الإكثار من الذكر وقراءة القرآن وفعل الخيرات، مع ضرورة الاقتداء بالنبي في الجود والرحمة وحسن الخلق، وضبط النفس وتجنب المشاحنات، ليكون الصيام سلوكًا حضاريًا يعكس القيم الإسلامية، والدعوة إلى عمارة المساجد والمحافظة على نظافتها وتعظيم شعائر الشهر الكريم، مع التأكيد على أن الصائم الموفق لمرضاة ربه من يتجنب الإسراف والتبذير والتكلف ومجاوزة الحد وأن الله تعالى ما جعل الصيام إلا ليكون جلاءً للقلوب ومعراجاً تترقى فيه الروح ، والحرص على اغتنام نفحات الشهر الكريم والعمل على تحقيق مقاصده الروحية والاجتماعية، واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله وطننا الحبيب.

أزاح محافظ المنوفية ووزير الأوقاف الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد ، وقدم محافظ المنوفية الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني ، معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم ، مشيراً إلى أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف ونشر الوعي الديني المستنير وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مثمنا الدور الحيوي والرائد لوزارة الأوقاف على المستوى الدعوى والفكري وتطوير وتجديد المساجد والدعم الدائم والمستمر لأهالي المحافظة.

فيما قدم وزير الأوقاف الشكر على هذه الدعوة الكريمة ، ومعرباً عن سعادته وتواجده بين أبنا ء وأهالي محافظة المنوفية ،مشيداً بالجهود الملموسة لمحافظة المنوفية في خدمة المواطنين ومؤكداً دعم الوزارة الكامل لمشروعات عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى ، وتشييد وتطوير المساجد مما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي.

جدير بالذكر أن مسجد " قباء " بنى في عام 2014 بقرية أم خنان بقويسنا، وتم تجديده وتوسعته بالجهود الذاتية في عام 2026 بدعم من مؤسسة المجد الخيرية ليصبح على مساحة إجمالية 500 م2 ويعد من المساجد المشيدة والمطورة وفق أحدث الطراز المعماري.