لتغيبهم عن العمل.. إحالة مدير صيدلية وعاملين بالصحة للتحقيق في المنوفية

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة مرورية مفاجئة على وحدات كفر منصور والكوادي وطليا، بإدارة أشمون للوقوف على مستوى الأداء والانضباط الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الإستقبال وتنظيم الأسرة، وراجع معدلات تقديم خدمات الوسائل المختلفة، كما تابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية داخل الوحدات الثلاث، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات وتحقيق المستهدفات.

وشملت الجولة المرور على المعامل للتأكد من توافر المستلزمات وجودة العمل، بالإضافة إلى تفقد الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية وعدم وجود عجز يؤثر على الخدمة.

كما تابع أعمال الطب الوقائي والتطعيمات، مؤكدًا أهمية الإلتزام الكامل بالإجراءات الوقائية ومعايير السلامة. وخلال المرور، تم رصد عدد من حالات الغياب، حيث وجه فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتغيبين للتحقيق حفاظًا على الانضباط داخل المنشآت الصحية.

وفي وحدة الكوادي، شدد وكيل الوزارة على ضرورة زيادة عدد التدخلات والخدمات المقدمة بقسم الأسنان، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

كما قرر تحويل مدير صيدلية كفر منصور للتحقيق بسبب التغيب عن العمل.

ولاحظ وكيل الوزارة الحاجة إلى رفع مستوى الأمن والنظافة داخل الوحدات الثلاث، مع التأكيد على سرعة تلافي الملاحظات، خاصة بوحدة كفر منصور. وفي وحدة طليا، وجه بزيادة أعداد المترددين المستفيدين من خدمات المبادرات الصحية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتوجيه بعقد اجتماع عاجل مع مدير الإدارة الصحية، وتشكيل لجنة من المديرية لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة العمل ومعالجة السلبيات التي تم رصدها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لضمان الانضباط وتحسين جودة الأداء داخل جميع المنشآت الصحية، مشددًا على أن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن هو أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، مع استمرار دعم الفرق الطبية وتوفير احتياجات العمل لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.