لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة مدير صيدلية وعاملين بالصحة للتحقيق في المنوفية

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

 أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية جولة مرورية مفاجئة على وحدات كفر منصور والكوادي وطليا، بإدارة أشمون للوقوف على مستوى الأداء والانضباط الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الإستقبال وتنظيم الأسرة، وراجع معدلات تقديم خدمات الوسائل المختلفة، كما تابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية داخل الوحدات الثلاث، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات وتحقيق المستهدفات.

وشملت الجولة المرور على المعامل للتأكد من توافر المستلزمات وجودة العمل، بالإضافة إلى تفقد الصيدليات ومخازن المستلزمات الطبية، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية وعدم وجود عجز يؤثر على الخدمة.

كما تابع أعمال الطب الوقائي والتطعيمات، مؤكدًا أهمية الإلتزام الكامل بالإجراءات الوقائية ومعايير السلامة. وخلال المرور، تم رصد عدد من حالات الغياب، حيث وجه فورًا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المتغيبين للتحقيق حفاظًا على الانضباط داخل المنشآت الصحية.

وفي وحدة الكوادي، شدد وكيل الوزارة على ضرورة زيادة عدد التدخلات والخدمات المقدمة بقسم الأسنان، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

 كما قرر تحويل مدير صيدلية كفر منصور للتحقيق بسبب التغيب عن العمل.

ولاحظ وكيل الوزارة الحاجة إلى رفع مستوى الأمن والنظافة داخل الوحدات الثلاث، مع التأكيد على سرعة تلافي الملاحظات، خاصة بوحدة كفر منصور. وفي وحدة طليا، وجه بزيادة أعداد المترددين المستفيدين من خدمات المبادرات الصحية.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتوجيه بعقد اجتماع عاجل مع مدير الإدارة الصحية، وتشكيل لجنة من المديرية لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة العمل ومعالجة السلبيات التي تم رصدها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لضمان الانضباط وتحسين جودة الأداء داخل جميع المنشآت الصحية، مشددًا على أن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن هو أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، مع استمرار دعم الفرق الطبية وتوفير احتياجات العمل لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية مديرية الصحة صحة المنوفية المنوفية

