مياه مطروح: رفع درجة الاستعداد خلال الاحتفالات براس السنة

أعلن العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الشركة وفروعها بمدن المحافظة، وذلك تزاماً مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ووجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتشكيل غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار ضخ المياه والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأعطال الصرف الصحي، مشدداً على ضرورة تواجد الفرق الفنية في النقاط الحيوية.

واشارانه تم تجهيز المعدات ومراجعة جاهزية سيارات الكسح والطلمبات المتنقلة وسيارات الطوارئ، الخط الساخن و تفعيل العمل بكامل طاقة الخط الساخن (125) لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها, تأمين المحطات حيث رفع درجة التأمين لكافة محطات التحلية والروافع وشبكات المياه لضمان عدم تأثر الخدمة خلال فترة الاحتفالات.

أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تضع رضا المواطن وخدمته على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن هناك ربط وتنسيقاً كاملاً مع غرفة عمليات المحافظة والأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، لضمان مرور الاحتفالات في أجواء هادئة وآمنة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت مدينة سيوه يومًا خدميًا متميزًا بمشاركة فاعلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن قافلة "مطروح الخير" التي تهدف إلى تقديم خدمات شاملة للمواطنين.

جاءت مشاركة الشركة من خلال القافلة المائية المتنقلة بكل من قرية المراقي وقرية أبو شروف وقرية قريشت " بمدينة سيوه " التي نقلت خدماتها مباشرة إلى قلب القري، حيث قدم طاقمها المتخصص مجموعة متكاملة من الخدمات التي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الأهالي. وشملت هذه الخدمات برامج توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، إلى جانب خدمات قطع إيصالات سيارات المياه وتطهير الخزانات وخدمة سيارات الصرف الصحي.

لم تكتف الشركة بالخدمات الفنية والتوعوية فقط، بل امتدت خدماتها لتشمل الجانب التجاري حيث أتاحت للمواطنين تسديد فواتير المياه والاستفسار عن الخدمات، كما خصصت فريقًا لاستقبال الشكاوى والبلاغات والعمل على معالجتها فورًا، في إطار حرصها على تحقيق رضا المواطنين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وعبر العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن اعتزازه بهذه المشاركة المجتمعية التي تأتي في إطار التزام الشركة بدورها التنموي والاجتماعي. وأكد أن الشركة تواصل سعيها لتبني مبادرات مبتكرة تلامس احتياجات المواطنين الحقيقية، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، انطلاقًا من رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة مطروح.

واعرب أهالي مدينة سيوه، الذين أعربوا عن تقديرهم العميق للجهود المبذولة، معتبرين أن نقل الخدمات إلى مقربة من أماكن سكنهم يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما يعزز ثقتهم في قدرة المؤسسات الخدمية على فهم احتياجاتهم والاستجابة لها.