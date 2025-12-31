قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سيوة تتزين لاستقبال زوار الواحة احتفالا برأس السنة.. صور

سيوة تستعد لاستقبال العديد من الوفود السياحية
سيوة تستعد لاستقبال العديد من الوفود السياحية
ايمن محمود

تحظى واحة سيوة بالعديد من المقومات والتى  تجمع بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ ومع حلول احتفالات راس السنة تبقى سيوة، ، وجهة مختلفة لمن يبحث عن بداية هادئة لعام جديد، بعيدًا عن صخب المدن.

استعداد الأجهزة التنفيذية 

وتستعد واحة سيوة لاستقبال العام الميلادي الجديد  حيث تواصل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة جهودها المكثفة لتجهيز الواحة لاستقبال آلاف الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية والسياح الأجانب، الذين يحرصون على قضاء احتفالات رأس السنة في واحدة من أهدأ وأجمل المقاصد السياحية بمصر.

تكثيف النظافة 

وشهدت مدينة سيوة خلال الأيام الماضية حالة من الاستنفار بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط المزارات السياحية، إلى جانب تنفيذ حملات تجميل من دهانات ، ورفع كفاءة الإنارة العامة، خاصة بمداخل المدينة والطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والفنادق والمنتجعات البيئية.

فاعليات تراثية وترفيهية

واستعدت الفنادق والمنتجعات البيئية لتنظيم عدد من الفعاليات التراثية والسهرات البدوية التي تعكس هوية سيوة الثقافية، حيث تتضمن الاحتفالات عروضًا فلكلورية، وموسيقى سيوية، وأمسيات حول مواقد النار في قلب الصحراء، ما يمنح الزائر تجربة فريدة تجمع بين الهدوء والاحتفال في آن واحد.

توفير فرص عمل 

وأكد عدد من أهالي سيوة أن احتفالات رأس السنة تمثل موسمًا مهمًا للحركة السياحية، وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مؤقتة للشباب، مشيرين إلى حرصهم الدائم على إظهار الواحة بالصورة اللائقة التي تعكس طيبة أهلها وخصوصية طبيعتها.

الصحة تستعد

وأعلنت مديرية الصحة رفع درجة الاستعداد داخل مستشفى سيوة المركزي والوحدات الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية اللازمة تحسبًا لأي طوارئ، مع التأكيد على جاهزية سيارات الإسعاف وانتشارها في النقاط الحيوية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

استعداد الفنادق

وأشار اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح إلى أن فنادق المحافظة، خاصة بمناطق الساحل الشمالي وواحة سيوة – والتي تُعد من أبرز المقاصد السياحية الجاذبة للسياحة المصرية والأجنبية خلال هذه الفترة – قد أنهت استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة، من خلال تجهيزات تنظيمية ومظاهر احتفالية داخلية تضفي أجواءً سياحية متميزة، وتعكس خصوصية التجربة السياحية الفريدة التي تتمتع بها واحة سيوة.

توافد الاجانب

وأوضح  محمد أنور مدير عام السياحة بمحافظة مطروح، أن المحافظة تشهد توافدًا ملحوظًا للسياحة الداخلية والأجنبية، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وتنوع الأنماط السياحية التي تتميز بها مطروح خلال موسم رأس السنة.

برامج ترويجية وبرامج احتفالية

وأشار إلى قيام عدد كبير من الفنادق والمنتجعات السياحية بطرح عروض ترويجية وبرامج احتفالية خاصة، لا سيما بفنادق واحة سيوة، ما أسهم في تحقيق نسب إشغال مرتفعة، وسط إقبال كبير على المدينة خلال الفترة الحالية، لما تتمتع به من طبيعة ساحرة، ومناخ معتدل، وشمس دافئة، وأجواء هادئة تخاطب عشاق السياحة البيئية والعلاجية والتراثية.

مقومات واحة سيوة 

وأكد مدير عام السياحة أن المقومات السياحية المتنوعة بواحة سيوة، مثل قلعة شالي الأثرية، وبحيرات الملح الطبيعية، وعيون المياه الكبريتية وعلى رأسها عين كليوباترا، وجبل الموتى، وجبل الدكرور، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجزيرة فطناس لمشاهدة الغروب، إلى جانب رحلات السفاري والاحتفال برأس السنة داخل الصحراء، تمثل عناصر جذب قوية للسائحين.

اكلات سيوية 

وتشهد الاحتفالات تنوعًا في الفعاليات، تشمل العشاء الصحراوي، وتقديم الأكلات السيوية التقليدية، إلى جانب الحفلات التراثية ذات الطابع السيوي الأصيل، بما يعكس الهوية الثقافية الفريدة للواحة، ويمنح الزائر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتراث والخصوصية.

