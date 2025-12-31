قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحضور المتهم.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل "مهندس الإسكندرية"

صورة المتهم والمجني عليه
صورة المتهم والمجني عليه
أحمد بسيوني

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم "ال.ر.ال"، بعد اتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال" في مهندس البتروكيماويات بالقرب من الموقف الجديد باستخدام سلاح ناري، لحضور المتهم من محبسه وتقرير الطبيب النفسي الخاص به، صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.


وقد قررت المحكمة في الجلسة السابقة إحالة المتهم الي المستشفى الامراض النفسية للكشف عن قواه العقلية وقد ظهر المتهم بقتل مهندس البتروكيماويات، داخل فقص الاتهام بمحكمة جنايات الإسكندرية، أثناء اولي جلسات محاكمة، بارتداء الجلباب الزرقاء الذي قام بتنفيذ بها جريمته بطريق الموقف الجديد.


وفي  جلسات سابقة استأنفت محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية بمحكمة جنايات الإسكندرية، بعد وصوله بمأمورية خاصة وسط حراسة مشددة من محبسه في قسم شرطة كرموز لحضور اولي جلسات محاكمته، بعد اتهامه بالقتل العمد وحيازة سلاح ناري.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت إحالة المتهم بقتل صديقه المهندس البتروكيماويات بالطريق العام باستخدام سلاح ناري إلى المحاكمة الجنائية، لإجراء محاكمته.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مصاب بطلقات نارية بعد قيام آخر بإطلاق الأعيرة النارية بمناطق مختلفة بجسده بالقرب من الموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين وجود المجني عليه بمحل الواقعة مصابًا بعدد طلقات نارية مستخدمة من سلاح ناري طبنجة، بعد أن قام المتهم بإطلاق تلك الأعيرة النارية صوب المجني عليه، وبفحص بيانات المجني عليه تبين أنه حاصل على الهندسة الكيميائية ويعمل فى أحد توكيلات السيارات الشهيرة، وأن المجني عليه تربط علاقة صداقة بينه وبين المتهم الذى أطلق النار عليه.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وبتكثيف الأجهزة الأمنية التحريات لكشف ملابسات غموض الواقعة، تم ضبط المتهم بعد تحديد هوية المتهم من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وتتبع خط سير السيارة المستخدمة في الجريمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الاسكندرية جنايات مهندس الاسكندرية البتروكيماويات الطبيب النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

جانب من الندوة

الإفتاء والثقافة تنظمان ندوة توعوية بقصر العياط حول دور الأسرة في تعزيز الأمن المجتمعي

د. عطية لاشين

عطية لاشين يصحح مفهوما خاطئا للآية الكريمة«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا»

تنفيذًا لتوجيهات شيخ الأزهر.. آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية والمستلزمات المعيشية توزع على أشقائنا النازحين

تنفيذا لتوجيهات شيخ الأزهر.. آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية تدخل غزة

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد