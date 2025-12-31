لحضور المتهم.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل "مهندس الإسكندرية"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهم "ال.ر.ال"، بعد اتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال" في مهندس البتروكيماويات بالقرب من الموقف الجديد باستخدام سلاح ناري، لحضور المتهم من محبسه وتقرير الطبيب النفسي الخاص به، صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.



وقد قررت المحكمة في الجلسة السابقة إحالة المتهم الي المستشفى الامراض النفسية للكشف عن قواه العقلية وقد ظهر المتهم بقتل مهندس البتروكيماويات، داخل فقص الاتهام بمحكمة جنايات الإسكندرية، أثناء اولي جلسات محاكمة، بارتداء الجلباب الزرقاء الذي قام بتنفيذ بها جريمته بطريق الموقف الجديد.



وفي جلسات سابقة استأنفت محاكمة المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية بمحكمة جنايات الإسكندرية، بعد وصوله بمأمورية خاصة وسط حراسة مشددة من محبسه في قسم شرطة كرموز لحضور اولي جلسات محاكمته، بعد اتهامه بالقتل العمد وحيازة سلاح ناري.

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت إحالة المتهم بقتل صديقه المهندس البتروكيماويات بالطريق العام باستخدام سلاح ناري إلى المحاكمة الجنائية، لإجراء محاكمته.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص مصاب بطلقات نارية بعد قيام آخر بإطلاق الأعيرة النارية بمناطق مختلفة بجسده بالقرب من الموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين وجود المجني عليه بمحل الواقعة مصابًا بعدد طلقات نارية مستخدمة من سلاح ناري طبنجة، بعد أن قام المتهم بإطلاق تلك الأعيرة النارية صوب المجني عليه، وبفحص بيانات المجني عليه تبين أنه حاصل على الهندسة الكيميائية ويعمل فى أحد توكيلات السيارات الشهيرة، وأن المجني عليه تربط علاقة صداقة بينه وبين المتهم الذى أطلق النار عليه.

ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وبتكثيف الأجهزة الأمنية التحريات لكشف ملابسات غموض الواقعة، تم ضبط المتهم بعد تحديد هوية المتهم من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، وتتبع خط سير السيارة المستخدمة في الجريمة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.