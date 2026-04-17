الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الجيزة: لن نسمح بوجود أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بمدينة الحوامدية وتقييم مستوى الأداء، ومتابعة مشروعات التطوير الجارية بعدد من الطرق والمحاور المرورية.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أهمية إنجاز مشروعات التطوير وعلى رأسها أعمال تطوير ورصف وازدواج طريق جسر المنوات الرابط بين مدينة الحوامدية ومركزي البدرشين وأبو النمرس بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 مترًا . 


وخلال الاجتماع تم استعراض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 14 أبريل 2026 حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.32% فيما وصلت نسب الإنجاز بملف التقنين إلى 100%.


ووجّه المحافظ بعدم السماح بوجود أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما أشار المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100% بمدينة الحوامدية، بما يعكس الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وتحسين البنية التحتية.


وفي قطاع تحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق تم رفع 200 طن من المخلفات بمنطقة المقابر مع التأكيد على عدم السماح بتراكمها مرة أخرى وجارٍ تصنيع 25 صندوق قمامة إلى جانب صيانة 20 صندوقًا وتوزيعها بالمناطق الحيوية بشوارع المدينة للحد من تجمعات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري فضلًا عن تطهير ترع مساكن السهران والمركز الطبي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.


ووجّه المحافظ بضرورة حصر المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي تمهيدًا لإدراجها ضمن المشروعات المستقبلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وعبد الخالق فرج، رئيس مدينة الحوامدية ونوابه.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

