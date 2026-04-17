محافظ الجيزة: لن نسمح بوجود أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بمدينة الحوامدية وتقييم مستوى الأداء، ومتابعة مشروعات التطوير الجارية بعدد من الطرق والمحاور المرورية.

وأكد المحافظ في بداية اللقاء أهمية إنجاز مشروعات التطوير وعلى رأسها أعمال تطوير ورصف وازدواج طريق جسر المنوات الرابط بين مدينة الحوامدية ومركزي البدرشين وأبو النمرس بطول 2 كم ومتوسط عرض 20 مترًا .



وخلال الاجتماع تم استعراض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 14 أبريل 2026 حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.32% فيما وصلت نسب الإنجاز بملف التقنين إلى 100%.



ووجّه المحافظ بعدم السماح بوجود أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع التصدي الفوري لأعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما أشار المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100% بمدينة الحوامدية، بما يعكس الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وتحسين البنية التحتية.



وفي قطاع تحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق تم رفع 200 طن من المخلفات بمنطقة المقابر مع التأكيد على عدم السماح بتراكمها مرة أخرى وجارٍ تصنيع 25 صندوق قمامة إلى جانب صيانة 20 صندوقًا وتوزيعها بالمناطق الحيوية بشوارع المدينة للحد من تجمعات القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري فضلًا عن تطهير ترع مساكن السهران والمركز الطبي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



ووجّه المحافظ بضرورة حصر المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي تمهيدًا لإدراجها ضمن المشروعات المستقبلية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وعبد الخالق فرج، رئيس مدينة الحوامدية ونوابه.