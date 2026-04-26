الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

النائب عادل مأمون عتمان يطالب بإعادة صياغة دور مراكز الشباب لتواكب تطلعات الأجيال

حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، تناول فيها أوضاع مراكز الشباب وسبل تطويرها، خاصة في القرى والمراكز.

مؤكدًا أن طلب المناقشة العامة حول استيضاح خطه الحكومه للنهوض بمراكز الشباب يعالج قضية حيوية تمس قطاعًا واسعًا من الشباب، لا سيما في مركز طنطا بمحافظة الغربية، حيث تعاني العديد من مراكز الشباب من تدهور في مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة.

وأشار النائب عادل عتمان إلى أنه رغم الجهود المبذولة في تطوير البنية الأساسية لتلك المراكز، فإن التحدي الأبرز لا يزال يكمن في ضعف المحتوى المقدم، لافتًا إلى أن الاقتصار على الأنشطة الرياضية لم يعد كافيًا لمواكبة تطلعات الأجيال الجديدة، التي تحتاج إلى برامج متكاملة تسهم في بناء الوعي وتنمية المهارات.

وطالب عتمان الحكومة بتوضيح سياستها بشأن آليات تطوير مراكز الشباب، بما يحقق التكامل بين تطوير المنشآت والارتقاء بالمحتوى، مؤكدًا ضرورة التحول إلى نموذج المراكز متعددة الأنشطة.
وطرح النائب عددًا من المقترحات العملية، من بينها التوسع في تقديم برامج التكنولوجيا وريادة الأعمال والفنون، إلى جانب تطوير المحتوى عبر منصات رقمية تفاعلية، وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، بالإضافة إلى إشراك الشباب أنفسهم في تصميم البرامج والأنشطة.

وأكد في ختام كلمته أهمية التوسع في إنشاء مراكز جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع العمل على تطوير المراكز القائمة بشكل متوازن، بما يسهم في تحقيق الدور المنشود لمراكز الشباب في بناء الإنسان المصري.

