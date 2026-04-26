نائب بالشيوخ يحذر من المراهنات.. ويكشف: ممارسو كرة القدم بمصر 0.1% فقط

تقدم النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بالتحية والتقدير إلى أرواح الشهداء الذين خلدت أسماؤهم في كل بقاع مصر، سواء على مراكز الشباب أو في الشوارع والمدارس، مشددًا على أن الملايين ضحوا بأرواحهم فداءً لسيناء، وأن المصريين على استعداد دائم لتقديم المزيد من التضحيات دفاعًا عنها.

ووجه النائب الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة السابق، على ما قدمه خلال فترة توليه الوزارة، مرحبًا بالوزير الجديد جوهر نبيل.

وقال إن “الجواب يبان من عنوانه”، مشيرًا إلى أن جولات الوزير جوهر نبيل المفاجئة على مراكز الشباب في عدد من المناطق عكست بوضوح حجم الحماس والاجتهاد في العمل.

وفيما يخص ملف المراهنات، أشار أبو زهرة إلى ما طرحه النائب سيف زاهر بشأن ضرورة “تشريع وتجريم” هذه القضية، مؤكدًا أنها تخالف القانون والدين، لافتًا إلى وجود أزمة حقيقية في الوعي ظهرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن عدد مراكز الشباب في مصر يبلغ 4588 مركزًا، مؤكدًا الحاجة إلى التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل تدريب الشباب على حب الوطن أولًا، ثم الالتزام بالأخلاق، ثم ممارسة الرياضة.

وأضاف أن عدد ممارسي كرة القدم في مصر يبلغ نحو 155 ألف لاعب فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة للغاية، حيث يعادل “واحدًا من كل ألف” تقريبًا مقارنة بعدد السكان، في حين تتراوح النسبة في الدول المتقدمة ما بين 5% إلى 8% من إجمالي السكان.

وأشار إلى أن كرة القدم تعد من الرياضات منخفضة التكلفة، حيث يمكن ممارستها في الشارع أو على الملاعب النجيلية أو الترابية، باستخدام كرة لا يتجاوز سعرها 200 جنيه، ما يجعلها في متناول الجميع.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على تشرفه بتقديم رؤية شاملة إلى مجلس الشيوخ، و وزارة الشباب والرياضة، تتضمن خطة زمنية محددة، مبنية على نتائج واقعية، تستهدف تطوير الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.