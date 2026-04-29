أحمد شديد قناوي: مفيش روح ومش ده الأهلي إللي نعرفه

أكد أحمد شديد قناوي، لاعب الأهلي السابق، أن أزمة الفريق بدأت منذ بداية الموسم لكنها أصبحت أكثر صعوبة في التوقيت الحالي، عقب تراجع النتائج والخسارة الكبيرة أمام بيراميدز.

وأوضح احمد شديد في تصريحات تلفزيونية "أن “الروح” هي أساس شخصية النادي الأهلي عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن غيابها في الوقت الحالي انعكس بشكل واضح على أداء الفريق داخل الملعب، على حد وصفه.

وانتقد قناوي أداء بعض اللاعبين، مؤكدًا أن من يحصل على مبالغ كبيرة يجب أن يقدم مردودًا قويًا، وأن تقبل النقد أمر طبيعي في ظل النتائج السلبية، خاصة بعد الخسارة بثلاثية نظيفة.

كما أشار إلى أن المدير الفني يتحمل جزءًا من المسؤولية، موضحًا أن أسلوبه الهادئ قد يكون انعكس على اللاعبين داخل الملعب، ما جعل الفريق يظهر بدون رغبة واضحة في المنافسة.

وأضاف أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب حتى في دقائق الوقت الضائع، رغم أنها تكون فرصة للعودة في مثل هذه المباريات، مؤكدًا أن هذا لم يعد موجودًا في الجيل الحالي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المنافس كان أكثر التزامًا وروحًا داخل الملعب، معتبرًا أن الفارق الأساسي في المباراة كان “الروح والشغف” وليس الإمكانيات الفنية، معربًا عن حزنه لما وصل إليه أداء الأهلي في هذه المرحلة.