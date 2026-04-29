وليد الفراج: الأهلي يقدم أسوأ نسخة له هذا الموسم

علق الإعلامي السعودي وليد فراج علي تراجع مستوي اداء النادي الاهلي في الفترة الأخيرة

وكتب فراج من خلال حسابه الشخصي اكس :" يشهد الدوري المصري تغييرات كبيره بالمنافسه التي سيطر عليها الاهلي 45 عاما منها آخر 3 سنوات،وبالرغم من كوني عضوا ومحبا للقلعة الحمراء إلا أنني اشاهد النسخة الاسوأ منه هذا العام وكمحب للكرة المصرية أتمنى تحقيق الزمالك للقب لأنه سيكون دليل عافيه للمنافسه والدوري في مصر العزيزة



وتلقى الأهلي هزيمة من بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.