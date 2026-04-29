البلجيكي توم سانتفيت يستقيل من تدريب منتخب مالي

أعلن توم سانتفييت المدير الفني لمنتخب مالي استقالته من منصبه.

وقال توم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للاعبي فريقي، وطاقمي الفني، والاتحاد الدولي لكرة القدم النسائية، والحكومة، والإعلام، والبستانيين، والطاهي، ووكيل الاتحاد الدولي لكرة القدم النسائية، ووكيل كابالا، وبالطبع المشجعين، على هاتين السنتين الرائعتين اللتين قضيناهما معًا في مالي.

وأضاف : خلال هاتين السنتين، خضنا 17 مباراة رسمية، ولم نتلق سوى هزيمتين (1-0 أمام غانا، و0-1 أمام السنغال في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، 10-11).

وعرض توم مشواره الناجح مع منتخب مالي وجاء كالتالي

-بلوغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية (للمرة الثانية فقط لمالي في آخر ست نسخ).

-تحقيق أفضل معدل نقاط (2.17) في تاريخ مالي في تصفيات كأس العالم

-ثاني أفضل معدل نقاط (1.94) في تاريخ مالي، في جميع المسابقات.

-أكبر فوز لمالي منذ 50 عامًا (6-0 على إسواتيني).

- يحتل منتخب مالي حاليًا المركز 52 في تصنيف الفيفا. في أغسطس 2024، منذ وصولنا، كان منتخب مالي يحتل المركز 53.

-شارك 21 لاعبًا لأول مرة مع المنتخب الوطني خلال هذه الفترة.

-في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مالي، فإنني أتوجه بأصدق مشاعر التعاطف مع الشعب المالي والأمة بأسرها.

وواصل : أكثر من أي وقت مضى، أبعث برسالة تضامن ووحدة، تبقى كرة القدم، قبل كل شيء، رياضةً ورمزًا للوحدة، وأتمنى أن تستمر في حمل قيم السلام والأمل لمالي.

واختتم توم تصريحاته قائلا: كما أتقدم بأحر التعازي للقوات المسلحة المالية، ولعائلة الفريق ساديو كامارا. سيُذكر كرجلٍ ذي قيمة، مُخلصٍ لوطنه، ومُشجعٍ مُتحمسٍ لمنتخب النسور، نسأل الله أن يعود السلام والاستقرار والأمل إلى مالي بشكل دائم ، حظًا موفقًا لمالي! هيا يا نسور.