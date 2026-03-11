الأغلى عربيا وعالميا.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء

سجل سعر الدينار الكويتي تراجعا طفيفا على اليوم، مقارنة بارتفاعات كبيرة بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو:

سعر الشراء:170.60جنيه.

سعر البيع:159.92 جنيه.

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتى اليوم الأربعاء11-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:167.54جنيه.

سعر البيع:171.37جنيه.

انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء11-3-2026 لنحو:

سعر الشراء:167.39جنيه.

سعر البيع:169.92جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو:

سعر الشراء:167.11جنيه.

سعر البيع:169.94جنيه.

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء11-3-2026 عند :

سعر الشراء:167.35جنيه.

سعر البيع:170.20جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى الكويتى اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:164.59جنيه.

سعر البيع:170.05جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الكويت الوطني اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:164.56جنيه.

سعر البيع:171.60جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:163.40جنيه.

سعر البيع:170.06 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:161.41جنيه.

سعر البيع:169.81 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:157.33جنيه.

سعر البيع:170.56 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأربعاء11-3-2026 نحو :

سعر الشراء:169.57جنيه.

سعر البيع:170.09 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

170.60 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

159.92 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء

160.98 جنيه.