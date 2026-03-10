يتصدر الأعلى.. سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 10 مارس

يتصدر سعر الدينار الكويتي اهتمام الكثير حيث ارتفعت عمليات البحث عن أسعار العملات بعد ارتفاع سعر الدولار مؤخراً ، حيث تصدر سعر الدينار الكويتي القائمة ليسجل أعلى سعر في العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري .

سعر الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

شراء: حوالي 168.30 جنيه

بيع: حوالي 168.90 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 168.40 / 169.10 جنيه تقريبًا

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 168.40 / 169.10 جنيه تقريبًا

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة: 168.30 / 168.95 جنيه تقريبًا

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB): 168.35 / 169.00 جنيه تقريبًا

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB مصر: 168.20 / 168.85 جنيه تقريبًا

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول: 168.00 / 168.70 جنيه تقريبًا

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 167.90 / 168.60 جنيه تقريبًا.