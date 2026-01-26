قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
وفاة شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بملوي جنوب المنيا
الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 محلي ومستورد

استقرار أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 محلي ومستورد
استقرار أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 محلي ومستورد

أسعار السجائر في مصر اليوم .. شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم الاثنين 26 يناير 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المحلية، سواء للسجائر المحلية أو المستوردة، دون تسجيل أي زيادات جديدة مقارنة بالفترات السابقة، وذلك وفقًا لأحدث تحديثات الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأكشاك ومحال التجزئة بمختلف المحافظات.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة يومية من جانب المستهلكين والتجار لأسعار السجائر، خاصةً بعد موجات الزيادة المتتالية التي شهدها السوق خلال الفترات الماضية، ما جعل شريحة واسعة من المدخنين تترقب أي تغييرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في الأسواق

واصلت أسعار السجائر الأجنبية اليوم ثباتها دون أي تغييرات جديدة، وهو ما اعتبره بعض التجار مؤشرًا على توجه الشركات المنتجة للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية في الوقت الراهن، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدلات الإنفاق اليومي.

وجاءت أسعار السجائر الأجنبية على النحو الآتي:

  • ميريت بسعر 105 جنيهات .
  • مارلبورو بسعر 97 جنيها .
  • مارلبورو كرافتد بسعر 79 جنيها .
  • L&M بسعر 79 جنيها .
  • فايسروي بسعر 60 جنيها .
  • بال مال بسعر 60 جنيها .

ويرى عدد من البائعين أن هذا الاستقرار قد يساهم في تثبيت معدلات الطلب داخل السوق، كما يمنع توجه بعض المستهلكين إلى بدائل أقل جودة أو منتجات غير رسمية، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار حركة السوق خلال الفترة المقبلة.

مخاطر شرب السجائر فور الإفطار في رمضان

أسعار السجائر المحلية الأكثر طلبا

على صعيد السجائر المحلية، حافظت منتجات كليوباترا ومونديال على مستوياتها السعرية دون أي زيادات جديدة، وهي الفئة التي تحظى بأعلى معدلات استهلاك داخل السوق المصري نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالسجائر المستوردة.

وجاءت أسعار سجائر كليوباترا على النحو الآتي:

  • بوكس أبيض بسعر 44 جنيها .
  • عبوة 10 سجائر بسعر 27 جنيها .
  • سوفت كوين بسعر 44 جنيها .
  • سوبر ستار بسعر 44 جنيها .
  • بوسطن بسعر 44 جنيها .
  • بلمونت بسعر 44 جنيها .

كما استقرت أسعار سجائر مونديال بجميع أنواعها دون تغيير، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

لايت وأحمر وأزرق وسويتش منتول وسويتش بلو بيري بسعر 44 جنيها لجميع الأنواع .

ويؤكد تجار التجزئة أن استمرار ثبات أسعار السجائر المحلية يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة في ظل اعتماد نسبة كبيرة من المدخنين على هذه الفئة بشكل أساسي.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

أسعار التبغ المُسخّن اليوم

شهدت منتجات التبغ المُسخّن، التي بدأت تحظى بإقبال متزايد من بعض المدخنين خلال السنوات الأخيرة، استقرارًا في أسعارها اليوم دون أي تغيير، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

  • HEETS Selections بسعر 69 جنيهًا .
  • HEETS Dimensions بسعر 56 جنيهًا .
  • TEREA بجميع أنواعها بسعر 69 جنيهًا .

ويشير خبراء السوق إلى أن استقرار أسعار التبغ المُسخّن يعكس حالة من التوازن النسبي في الطلب، خاصةً مع توسع قاعدة المستخدمين الذين يتجهون إلى هذه المنتجات باعتبارها بديلا عن السجائر التقليدية.

تقديرات السوق واحتمالات التغيير

بحسب تقديرات خبراء وتجار السجائر، فإن الأسعار الحالية تعد مقبولة نسبيا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أن احتمالات التغيير لا تزال قائمة خلال الفترة المقبلة، خاصةً في حال حدوث أي تحركات جديدة في تكاليف الإنتاج أو الرسوم الجمركية أو أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع.

ويؤكد التجار أن السوق يشهد حالة من الترقب، مع متابعة أي قرارات رسمية أو تحركات من جانب الشركات المنتجة قد تؤثر على الأسعار خلال الشهور القادمة.

زيادة أسعار السجائر

حقيقة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

وفي سياق متصل، أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات جديدة في سعر ضريبة القيمة المضافة تؤدي إلى زيادة أسعار السجائر بنسبة 12% ابتداءً من نوفمبر الماضي.

وأوضحت المصلحة أن الشرائح الضريبية الحالية تسمح للشركات بتسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر وفقًا لقرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية التنافسية في السوق، وذلك وفقا للضوابط والمحددات السوقية، وطبقًا لما ورد بالقانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات، دون الإشارة إلى وجود زيادات فورية جديدة في الوقت الحالي.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر في مصر سعر السجائر الاثنين 26 يناير 2026 أسعار السجائر المحلية أسعار السجائر الأجنبية سجائر كليوباترا اليوم سعر مارلبورو اليوم أسعار التبغ المسخن حقيقة زيادة أسعار السجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ندوة "تحديات النشء في عصر السوشيال ميديا"

دار الإفتاء تنظم ندوة بعنوان "تحديات النشء في عصر السوشيال ميديا" في معرض الكتاب

ندوة "سؤالات التدين عند جيلي زِد وألفا"

جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ينظم ندوة "سؤالات التدين عند جيلي زِد وألفا"

فاتته المغرب في شعبان

ماذا يحدث لمن فاتته صلاة المغرب في شعبان؟.. إثم عظيم يحجب 16 نعمة

بالصور

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه

عربيات مستعملة
عربيات مستعملة
عربيات مستعملة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد