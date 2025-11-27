قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الخارجية الروسية: أمريكا تتجه لنهج خارجي أكثر واقعية

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف
أ ش أ

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحوّلت نحو نهج أكثر واقعية في سياستها الخارجية.


ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن ريابكوف قوله خلال مائدة مستديرة حول تطورات المعلومات العالمية، استضافها مجلس الاتحاد الروسي: "بالنسبة للولايات المتحدة، فيبدو أنها في عهد ترامب قد ابتعدت مؤقتًا عن فكرة التحول الديمقراطي العالمي. كما أدخلت واشنطن بعض عناصر الواقعية السليمة في سياستها الخارجية".


وأضاف ريابكوف: "هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تخلت عن نهجها المعادي لروسيا، بل إن الأمريكيين منفتحون الآن على حوار مباشر وصريح، ومن الناحية العملية، أصبحوا أكثر ميلًا للتركيز على مصالحهم الوطنية كما يرونها".


ومع ذلك، وحسب قوله، فإن شعاري واشنطن "أمريكا أولاً" و"السلام بالقوة" لا يعنيان تخلي الولايات المتحدة عن مطالبها بالهيمنة العالمية. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي: "لذلك، تُبذل محاولات للضغط على كل من تعتبرهم الإدارة الحالية منافسين حاليين ومحتملين لها".

