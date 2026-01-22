قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مخاطر أخلاقية تهدد الروح الإنسانية.. تحذيرات دينية من استحضار الأحباء المتوفين عبر الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
خالد يوسف

مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي ودخوله في مجالات شتى حذر رئيس المجلس الروسي للمفتين، من مخاطر تقنية الذكاء الاصطناعي بدءا من انتشار المعلومات المضللة، الى استخدامه بشكل لا أخلاقي، ولا ديني.

تزايد الجدل حول الذكاء الاصطناعي والدين

أطلق رئيس المجلس الروسي للمفتين، ألبير كرجانوف، تحذيرًا صارمًا من تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إنشاء نماذج رقمية تحاكي الأشخاص المتوفين والتواصل معهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خطرًا حقيقيًا على القيم الأخلاقية والروح الإنسانية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه العالم جدلًا متزايدًا حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والدين، خاصة مع ظهور تطبيقات قادرة على محاكاة البشر صوتًا وصورة وسلوكًا، ما يثير تساؤلات عميقة حول حدود التكنولوجيا وتأثيرها على الهوية الإنسانية.

الذكاء الاصطناعي لا يمتلك روحًا

خلال مؤتمر صحفي تناول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح كرجانوف أن التطور التكنولوجي المتسارع قد يدفع البعض إلى طلب روبوتات أو نماذج رقمية تحمل ملامح وأصوات آبائهم وأجدادهم الراحلين، وتتفاعل معهم داخل المنازل وكأنهم أحياء.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة قد تخلق التباسًا خطيرًا بين الإنسان والتكنولوجيا، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ تطوره، لا يملك روحًا ولا يمكن أن يعوض الفقد الإنساني الحقيقي.

مخاوف من التأثير النفسي والاجتماعي

أكد رئيس المجلس الروسي للمفتين، أن الخطر لا يكمن فقط في الجانب الديني، بل يمتد إلى التأثيرات النفسية والاجتماعية على الأفراد، خاصة مع الاعتماد العاطفي على نماذج افتراضية تحاكي الموتى، ما قد يؤدي إلى اضطراب المشاعر الإنسانية وتعطيل عملية التكيف الطبيعي مع الفقد.

دعوة لحماية القيم الإنسانية

شدد كرجانوف، على أن الهدف من هذه التحذيرات ليس معاداة التطور التكنولوجي أو تحقيق مكاسب اقتصادية، بل الحفاظ على القيم الإنسانية والروحية.

وأكد على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، حتى لا يتحول إلى أداة تهدد جوهر الإنسان.

تحركات دينية لتنظيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

في سياق متصل، أعلن رئيس الكهنة ألكسندر أبراموف أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعتزم توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس استشاري متخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 26 يناير، ضمن الفعاليات التعليمية الدولية المرتبطة بعيد الميلاد.

ويهدف هذا المجلس إلى توجيه استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع القيم الدينية والإنسانية، ووضع أطر أخلاقية تحمي المجتمع من الاستخدامات المثيرة للجدل.

مخاطر أخلاقية تهدد الروح الإنسانية تحذيرات دينية استحضار الأحباء المتوفين عبر الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي المجلس الروسي للمفتين مخاطر تقنية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد بعد نهاية «ميدتيرم»: أقرب عمل لقلبي ولم أكن أتخيل الوصول للتوب 1 ومليار مشاهدة

واما

مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد وولولا جفان.. نجوم مهرجان عيد الحب في نويبع|شاهد

نادين نجيم

ما بنحط على الرف.. نسرين ظواهرة تكشف عن سبب تأجيل مسلسل نادين نجيم

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد