قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس وزراء الاتصالات العرب: إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي واعتماد ميثاقه الأخلاقي

السفير علي بن إبراهيم المالكي
السفير علي بن إبراهيم المالكي
الديب أبوعلي

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في أعمال الدورة 29 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، والتي عقدت اليوم باستضافة من وزارة الاتصالات بجمهورية مصر العربية.

وناقش المجلس في دورته الحالية العديد من الموضوعات الهامة أبرزها: الإنجاز الذي حققته المجموعة العربية بحصول دولة فلسطين على عضوية الاتحاد البريدي العالمي واعتماد جميع مطالب دولة فلسطين وحصولها على عضوية كاملة مما يمكنها من الحصول على الحقوق والامتيازات مثل باقي الأعضاء، بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطيني في المقر الرئيسي للاتحاد، وذلك خلال أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي بدبي شهر سبتمبر الماضي.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات بدولة فلسطين إثر أحداث الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد السفير، أن المجلس أقر خلال أعمال الدورة إنشاء لجنة عربية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، بالإضافة إلى اعتماد ميثاق الأخلاقيات العربي للذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر وثيقة ذات طابع استرشادي - توجيهي، يستند إلى مجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية، للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

وبحث المجلس العديد من الموضوعات الأخرى منها التحضيرات العربية للمشاركة في المؤتمرات الدولية، إذ تستعد المجموعة العربية للمشاركة في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم. 

وتم كذلك بحث متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للبريد في المنطقة العربية 2026- 2029، بالإضافة إلى مبادرة العاصمة الرقمية العربية، والآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة الاتصالات دولة فلسطين جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وزراء الاتصالات والمعلومات العرب مجلس وزراء الاتصالات العرب الدكتور علي بن إبراهيم المالكي فلسطين الاتحاد البريدي العالمي قطاع الاتصالات بدولة فلسطين الاتصالات قطاع غزة إنشاء لجنة عربية للذكاء الاصطناعي مبادرة العاصمة الرقمية العربية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

غرفة الصناعات الهندسية: نستهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية

صورة تعبيرية

اليوم العالمي للتعليم 32.9 مليون طالب بالتعليم في مصر عام 2024/ 2025

جانب من الاجتماع

اتحاد الغرف: مصر وسوريا يتفقان على أول منتدى لتكنولوجيا المعلومات بدمشق

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد