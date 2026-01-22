مجلس وزراء الاتصالات العرب: إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي واعتماد ميثاقه الأخلاقي

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في أعمال الدورة 29 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، والتي عقدت اليوم باستضافة من وزارة الاتصالات بجمهورية مصر العربية.

وناقش المجلس في دورته الحالية العديد من الموضوعات الهامة أبرزها: الإنجاز الذي حققته المجموعة العربية بحصول دولة فلسطين على عضوية الاتحاد البريدي العالمي واعتماد جميع مطالب دولة فلسطين وحصولها على عضوية كاملة مما يمكنها من الحصول على الحقوق والامتيازات مثل باقي الأعضاء، بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطيني في المقر الرئيسي للاتحاد، وذلك خلال أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي بدبي شهر سبتمبر الماضي.

كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات بدولة فلسطين إثر أحداث الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأكد السفير، أن المجلس أقر خلال أعمال الدورة إنشاء لجنة عربية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، بالإضافة إلى اعتماد ميثاق الأخلاقيات العربي للذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر وثيقة ذات طابع استرشادي - توجيهي، يستند إلى مجموعة من المبادئ والقيم الأخلاقية، للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية.

وبحث المجلس العديد من الموضوعات الأخرى منها التحضيرات العربية للمشاركة في المؤتمرات الدولية، إذ تستعد المجموعة العربية للمشاركة في أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم.

وتم كذلك بحث متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للبريد في المنطقة العربية 2026- 2029، بالإضافة إلى مبادرة العاصمة الرقمية العربية، والآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات.