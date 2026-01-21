قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: مؤتمر الأوقاف يناقش مستقبل المهن وأخلاقياتها في عصر الذكاء الاصطناعي

الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية،
الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية،
إيمان طلعت

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المهن فى الإسلام، ما هو الا حلقة في سلسلة بدأها في جمهورية مصر العربية، هذه الحلقة تدور حول واحد من الموضوعات المهمة وهو المهن في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف مفتي الجمهورية، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن المهن فى عصر الذكاء الإصطناعي واحد من الموضوعات المهمة التي تتجاوب مع الواقع، ويكشف عن جملة من المبادئ الاخلاقية التي يجب ان تتوافر في اصحاب المهن، خصوصا في ظل تغير كثير من المعلومات والمقترحات استنادًا لطبيعة عصر الذكاء الاصطناعي. 

وأشار الى أن مؤتمر الاوقاف سيكون له جملة من المخارج تعالج جوانب كثيرة جدا تسهم في الانتقال للتطبيق العملي فيما يعرف باخلاقيات المهن . 

كما أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لهيئات الإفتاء في العالم، في كلمته خلال المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن استشراف مستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي يجب أن يقوم على ربط التطور التقني بالمقاصد الإنسانية والقيم الأخلاقية، بما يضمن بقاء الإنسان محور العملية المهنية وغايتها الأساسية.

وعُقد المؤتمر بالقاهرة تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة نخبة من العلماء والمسئولين.

وأكد الدكتور نظير عياد أن المؤتمر يمثل تتويجًا للدور الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في تعزيز الوعي المجتمعي وإبراز جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الواقع المهني يشهد تحولات متسارعة في ضوء الطفرة التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا التطور يفرض ضرورة إعادة تأكيد البعد القيمي والأخلاقي للمهن، حتى لا تنفصل الوسائل عن غاياتها الإنسانية، وأن استشراف مستقبل المهن لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأخلاق والتشريع الرشيد والوعي الإنساني الحي.

وأشار إلى أن إعداد الكوادر المهنية يجب أن يقوم على التمكين المعرفي والتقني، إلى جانب التهذيب الأخلاقي والسلوكي، بما يضمن أن تظل المهن أداة للبناء والتنمية، لا وسيلة للإضرار بالكرامة الإنسانية أو تهميش الإنسان.

وأكد أن المهن في التصور الإسلامي كانت ولا تزال وسيلة لعمارة الأرض، وأن العمل المهني كان من وظائف الأنبياء عليهم السلام، وشكّل عبر العصور أساسًا لتشييد العمارة الإنسانية وبناء الحضارة.

كما تناول الدور الحضاري للمهن في بناء الحضارة الإسلامية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين العمارة المادية والحضارة القيمية، من خلال تشييد المدن وبناء القلاع والحصون وشق قنوات المياه وإنشاء الأسواق، إلى جانب إسهامات المهن العلمية مثل الطب والهندسة والصيدلة، فضلاً عن المهن الإدارية والتنظيمية التي نظمت شئون الدولة وأسهمت في نقل العلوم والمعارف.

وأكد مفتي الجمهورية أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي أثار مخاوف بشأن مستقبل بعض المهن، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، وإنما في القيم التي تُدار بها، وأن الذكاء الاصطناعي يظل أداة ينبغي توجيهها لتحقيق النفع للبلاد والعباد في إطار أخلاقي منضبط.

واختُتمت أعمال الجلسة بمواصلة مناقشات المؤتمر حول محاور المهن وأخلاقياتها ومستقبلها، تمهيدًا للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز الوعي المهني القيمي في العصر الرقمي.

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

