خبراء يوصون بتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب لحفظ الهوية ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

محمد صبري عبد الرحيم

عقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم الخميس، أول ندواته بعنوان: "دور المؤسسات الدينية والإعلامية في بناء الوعي وحفظ الهوية"، حاضر فيها الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، وأدار الندوة الإعلامي د.محمد سعيد محفوظ.

قال الدكتور محمود الهواري، إن شباب اليوم يقضي الكثير من وقته على مواقع التواصل الاجتماعي دون فائدة، بل وقد يتعرض الكثيرون منهم لأضرار كثيرة كنتيجة لما يتعرض له من محتوى غير هادف، مؤكدا ضرورة وعي الشباب بالطريقة المثلى لإدارة موارد عصره الرقمية واستغلالها على النحو الأمثل وبما يعظم من إمكاناتهم وقدراتهم.

وأضاف الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية أن كل عطاء معاصر له وجهان، النفع والضرر، والوعي هو أساس استغلال منافعه والابتعاد عن أضراره، محذرا من أن الاستخدام المفرط لأدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قد تسلب من شبابنا إنسانيته وتحوله إلى ٱلة عديمة المشاعر، مشددا على أنها لا يمكن بحال من الأحوال الاعتماد عليها في إصدار الفتاوى، لأن للفتوى طبيعة متغيرة بتغير الزمان والمكان ولا يمكن للذكاء الاصطناعي فهم ذلك.

من جانبه استعرض الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، التاريخ الحديث للطفرة المعلوماتية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى ما نراه حاليا من تطور كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي فرضت الكثير من التحديات على مجتمعاتنا، موصيا شباب اليوم بعدم الانجراف إلى العالم الافتراضي وعدم الابتعاد عن الكتب.

وأوضح الدكتور حسين أمين أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لها الكثير من المزايا التي يمكن الاعتماد عليها في تسهيل الكثير من أمور حياتنا، إلا أنها ورغم ذلك لها الكثير من العيوب، حيث أصبحت وسيلة للغش العلمي بعد لجوء الكثير من الباحثين إليها كوسيلة سهلة لعمل أبحاثهم، ما يفرض علينا ضرورة الإنتباه إلى ذلك ومعالجته لما يمثله من خطر كبير على منهجية ومصداقية البحث العلمي.

ولفت إلى أن عالم اليوم يشهد عواصف معلوماتية تتطلب تنظيما دقيقا لمجابهة ما قد ينتج عنها من فوضى قد تطال جميع مناحي الحياة، فشبابنا بحاجة إلى التربية المعلوماتية لإكسابهم الوعي اللازم بطرق التعامل مع ما يتعرضون له يوميا من كم هائل من المعلومات، منها ما هو هادف ومنها ما هو هدام.

بدوره وجه الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ النصيحة لشباب اليوم بالانتباه لما يفرض عليهم من تحديات معلوماتية ورقمية كنتيجة لتعرضهم لكم كبير من المحتوى، والذي يعد أغلبه مفروضا عليهم، بما يستهدف التأثير عليهم وتوجيههم نحو أفكار أو سلوكيات قد لا تتناسب مع مجتمعاتنا.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعويواالتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

