عاجل
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
ديني

«القاهرة الأزهرية» تحتفي بالذكرى الثمانين لميلاد شيخ الأزهر باللغتين العربية والإنجليزية

محمد صبري عبد الرحيم

افتتحت منطقة القاهرة الأزهرية فعاليات بانوراما الأزهر الشريف بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي قدمها طلاب رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، في إطار إبراز المواهب الطلابية وتعزيز الرسالة الثقافية والدعوية للأزهر الشريف.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تقديم أنشودة «قلبي في المدينة»، وابتهال «جل المنادي»، إلى جانب إلقاء قصيدة شعرية عن الكتاب، عبّرت عن مكانته ودوره في بناء الوعي والمعرفة.

وتضمنت الفعاليات فقرة توعوية بعنوان «سمو المكارم في زمن الإشعارات»، تناولت أخلاق التعامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية ترسيخ القيم الأخلاقية في الفضاء الرقمي.

وقدَّم الطلاب فقرة خاصة عن الذكرى الثمانين لميلاد الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باللغتين العربية والإنجليزية، استعرضوا خلالها محطات بارزة من مسيرته العلمية والدعوية، ودوره في ترسيخ منهج الوسطية ونشر قيم الحوار والتعايش والسلام، وقد قُدِّمت الفقرة باللغتين العربية والإنجليزية، في رسالة تعكس عالمية الأزهر الشريف وقدرته على مخاطبة مختلف الثقافات والشعوب.

كما قدم الطلاب فقرة وجدانية بعنوان «اقرأني عندما تشعر»، سلطت الضوء على آيات قرآنية تعبّر عن المشاعر الإنسانية المختلفة، وتؤكد قدرة القرآن الكريم على مخاطبة القلوب وبعث الطمأنينة في النفوس.


ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

ترشيحاتنا

ترامب وزيلنسكي

ترامب: لقائي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جيدا جدا ولم أناقش إنضمامه لمجلس السلام

أكبر محطة نووية في العالم باليابان توقف عملياتها بعد ساعات من استئناف التشغيل

أكبر محطة نووية في العالم باليابان توقف عملياتها بعد ساعات من استئناف التشغيل

الصين تؤكد التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون

الصين تؤكد التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

