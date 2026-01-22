جناح الأزهر يعرض بانوراما تاريخية توثّق مسيرته العلمية والوطنية

يقدّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تجربة معرفية مميزة من خلال بانوراما الأزهر، التي تُعرض يوميًا لرواد الجناح، لتأخذهم في رحلة تاريخية توثّق مسيرة الأزهر العلمية والوطنية والتعليمية والحضارية عبر العصور، وتبرز مكانته كمنارة للعلم والوسطية والفكر المستنير.

وتستعرض بانوراما الأزهر أبرز المحطات في تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه، وأدواره الوطنية في حماية الهوية ومواجهة التحديات، إلى جانب دوره في نشر التعليم وبناء المدارس العلمية، وإبراز العمارة والزخارف الإسلامية.

وتتميّز البانوراما بعروض محاكاة مجسمة تجمع بين السرد التاريخي والصورة البصرية، ما يجعلها عنصر جذب لمختلف الفئات العمرية، خاصة الشباب والأطفال، وتحويل الأحداث التاريخية إلى تجربة تفاعلية.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).