في جناح الأزهر.. كتاب «الأربعون الإدارية» يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة

يقدِّم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ57، لزوَّاره كتاب “الأربعون الإدارية من أنوار السنة النبوية”، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

عزيزي القارئ والباحث: ليس هذا الكتابُ جمعًا لأحاديث تُروى، ولا شرحًا تقليديًّا يُتلى، وإنما هو مشروع وعيٍ إداريٍّ وأخلاقي، يستخرج من مشكاة النبوة أصولَ العمران، وقواعدَ القيادة، وأسسَ الإصلاح العام، في زمنٍ أحوجَ ما يكون فيه الإنسانُ إلى ميزانٍ قيميٍّ يضبط الحركة، ويهدي القرار، ويصون الأمانة. كما أنه ليس كتابًا يُقرأ وينتهي أثره، بل مرجعٌ يُرجع إليه، وبوصلةٌ تُستصحَب، ودعوةٌ صادقة إلى أن تستعيد الأمة أخلاق الإدارة من نور النبوة، لا من ظلام التجربة البشرية المجردة. إنه كتابٌ جدير بأن يُقرأ، ويُتداول، ويُدرَّس؛ لأن نهضة الأمم لا تبدأ من وفرة الموارد، بل من سلامة القيم.

وسيلحظ القارئ في هذا الكتاب لغة عالمٍ متمكّن، وبيان أزهريٍّ رصين، يجمع بين جزالة الأسلوب، ودقة الاستدلال، وعمق المقصد، دون تكلّف ولا تعقيد، فيخاطب المسؤول، والمثقف، وطالب العلم، وكل من يحمل همّ الإصلاح.

ينطلق المؤلف في هذا الكتاب من السنة النبوية المطهرة بوصفها منبعًا جامعًا للتشريع والتربية والإدارة، فينتقي أربعين حديثًا تمسّ صميم الشأن العام: من إتقان العمل، والرفق في القيادة، وتحريم الظلم، وصيانة المال العام، وتولية الأكفأ، ومراعاة أقدار الناس، إلى تحمّل المسؤولية، وخطر تصدّر الجهلة، وأثر الضمير الحي في السلوك الفردي والمؤسسي.

ويمتاز الكتاب بأنّه لا يعزل الأخلاق عن الواقع، ولا يفصل القيم عن الإدارة، بل يقدّم رؤية متكاملة ترى في العمل العام عبادة، وفي المنصب أمانة، وفي القرار شهادةً بين يدي الله والتاريخ. فكل حديثٍ يُشرح شرحًا رصينًا، يربط النصّ بالواقع، ويحوّل المعنى النبوي من وعظٍ مجرّد إلى منهج حياةٍ وبناء دولةٍ وصلاح أمة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.