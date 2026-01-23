قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
أرخص سيارة موديل 2026 في مصر.. تحمل العلامة اليابانية

صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية، ومنها السيارة نيسان صني، والتي تعد من أرخص موديلات 2026 من فئة السيدان الشهيرة تحت 646 ألف جنيه تقريبًا، حيث تنطلق السيارة عبر باقة من الفئات، مع الانتماء للفئة الاقتصادية.

محرك وأداء نيسان صني

وتستمد نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان صني بخيارات تتعلق بناقل الحركة والتجهيزات، منها مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات.

تجهيزات السيارة نيسان صني 2026

تحتوي السيارة نيسان صني على باقة من التجهيزات القياسية أو الأساسية ومنها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم في غلق وفتح السيارة، قفل مركزي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نظام ترفيهي صوتي مكون من 4 مكبرات مدخل AUX، مكيف هواء أوتوماتيك.

وتتضمن التجهيزات القياسية عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS الخاصة بالحماية من الصدمات، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب إضاءة نهارية أمامية.

أما عن الفئات الأخرى للسيارة بتقدم بتجهيزات تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية، زجاج خلفي مظلل، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيك.

زودت السيارة بحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية، سبويلر رياضي أعلى حقيبة التخزين مدعومة بإشارات STOP، بالإضافة إلى عدادات مختلفة عن الفئات الاخرى، وبعض النواكل الخاصة بالمقابض الداخلية.

تصميم وأبعاد نيسان صني 

وتأتي السيارة نيسان صني بأبعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول، و1659 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، و157 مم لارتفاع السيارة عن الارض، ومساحة تخزين خلفية تقدر بحوالي 490 لتر.

أسعار السيارات أرخص السيارات أرخص السيارات في مصر أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

