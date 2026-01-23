أرخص سيارة موديل 2026 في مصر.. تحمل العلامة اليابانية

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية، ومنها السيارة نيسان صني، والتي تعد من أرخص موديلات 2026 من فئة السيدان الشهيرة تحت 646 ألف جنيه تقريبًا، حيث تنطلق السيارة عبر باقة من الفئات، مع الانتماء للفئة الاقتصادية.

محرك وأداء نيسان صني

وتستمد نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان صني بخيارات تتعلق بناقل الحركة والتجهيزات، منها مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات.

تجهيزات السيارة نيسان صني 2026

تحتوي السيارة نيسان صني على باقة من التجهيزات القياسية أو الأساسية ومنها، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم في غلق وفتح السيارة، قفل مركزي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نظام ترفيهي صوتي مكون من 4 مكبرات مدخل AUX، مكيف هواء أوتوماتيك.

وتتضمن التجهيزات القياسية عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS الخاصة بالحماية من الصدمات، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إلى جانب إضاءة نهارية أمامية.

أما عن الفئات الأخرى للسيارة بتقدم بتجهيزات تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط رياضية، زجاج خلفي مظلل، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيك.

زودت السيارة بحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية، سبويلر رياضي أعلى حقيبة التخزين مدعومة بإشارات STOP، بالإضافة إلى عدادات مختلفة عن الفئات الاخرى، وبعض النواكل الخاصة بالمقابض الداخلية.

تصميم وأبعاد نيسان صني

وتأتي السيارة نيسان صني بأبعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول، و1659 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، و157 مم لارتفاع السيارة عن الارض، ومساحة تخزين خلفية تقدر بحوالي 490 لتر.