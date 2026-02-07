أقل سعر ذهب اليوم السبت 7-2-2026

شهد أقل سعر جرام ذهب استقرارا مع أول تداولات صباحية له اليوم السبت الموافق 7-2-2026 .

أدني عيار ذهب

وجاء أدني سعر عيار ذهبي وهو من عيار 14 الأقل فئة في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

ووصل آخر تحديث لأقل جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة نحو 4410 جنيه للبيع و 4443 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

أظهر سعر الذهب في مصر استقرارا مع مستهل تعاملات داخل محلات الصاغة المنتشرة على مستوي الجمهورية.

الذهب ثابت

مع بدء تداولات اليوم تعرض المعدن الأصفر لحالة من الاستقرار وسط حالة من التقرب داخل السوق المحلية.

هبوط مسائي

بحسب تداولات مساء أمس الجمعة فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من10 جنيهات في المتوسط من قيمته بعد سلسلة من التراجع على مدار الأسبوعين الماضيين.

تراجع في أسبوعين

خلال الأسبوعين الماضيين وحتي اغلاق تعاملات أمس الجمعة فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6615 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7560 جنيه للبيع و 7617 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6615 جنيه للبيع و 6665 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا إلى نحو 5670 جنيه للبيع و 5712 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 4410 جنيه للبيع و 4443 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 52,92 ألف جنيه للبيع و 53,32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقةة الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4955 دولار للبيع و 4956 دولار للشراء.

تحركات الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم تعافياً ملحوظاً، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بموجة شراء بعد تراجع الدولار قليلاً واستمرار المخاوف حول المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في عمان. كما استعادت الفضة بعضاً من خسائرها بعد أدنى مستوى سجلته منذ نحو شهر ونصف.

ارتفاع الذهب بعد تذبذب التداولات

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% ليصل إلى 4960.68 دولار للأونصة، معوضاً الخسائر التي سجلها خلال جلسة تداول متقلبة في آسيا، والتي جاءت بعد انخفاض حاد بنسبة 3.9% يوم الخميس. ويتجه الذهب نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%، ما يعكس عودة المستثمرين إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.84% لتسجل 4979.50 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".