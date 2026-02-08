سعر أعلى عيار ذهب اليوم 8-2-2026

استقر سعر أكبر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026 وعلى مستوى محلات تداول المشغولات الذهبية.

أكبر عيار ذهب

وجاء سعر أعلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأغلي فئة في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

استقرار الذهب

استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات داخل محلات تداول المشغولات الذهبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الذهب ثابت

ويستمر استقرار سعر جرام الذهب بأول تداولات مسجلة اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وتعرض سعر المعدن الأصفر لتراجع بقيمة بلغت 130 جنيه في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

خلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6675 جنيه.

سعر عيار 24

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيه للبيع و6725 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4892 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.4%، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وشهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من التوتر بين بعض التجار والمستهلكين، نتيجة مطالبة عدد من العملاء بإلغاء الحجوزات واسترداد الأموال عقب تراجع الأسعار، لا سيما من قاموا بالشراء عند مستويات سعرية مرتفعة.