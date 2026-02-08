قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
احترافية في الصفقة.. أبو عبيد يكشف كواليس مفاوضات «الفاخوري» بين الأهلي وبيراميدز
تحذير إسرائيلي: غزة على شفا انفجار بينما واشنطن مُنشغلة بإيران
«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «رأس الأفعى» لـ أمير كرارة
علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية .. تعرّف عليها
زيارة خاصة.. نشأت أكرم يكشف: علاقتي بالزمالك وجماهيره أعظم من مجرد لاعب
لا يُسبّب تشوهات | «الصحة»: مصر الأكثر إصابة بالحروق .. والتبرع بالجلد يكون بالطبقة السطحية
الزمالك يُجهّز طائرة خاصة لبعثته بعد مواجهة زيسكو لتسهيل العودة
باعوا الوهم للفقراء .. حكاية سقوط سماسرة العلاج الروحاني في أسوان
مرجع طبي عربي وإفريقي.. جامعة القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 194 من الطلاب الوافدين بكلية طب قصر العيني
«نِمر من ورق» .. محللة أمريكية: ترامب قد يشن هجومًا على إيران بعد فشلها ضد إسرائيل
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 8-2-2026

استقر سعر أكبر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8-2-2026 وعلى مستوى محلات تداول المشغولات الذهبية.

وجاء سعر أعلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأغلي فئة في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأعلى سعر عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات داخل محلات تداول المشغولات الذهبية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويستمر استقرار سعر جرام الذهب بأول تداولات مسجلة اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس بمختلف الأعيرة الذهبية.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

وتعرض سعر المعدن الأصفر لتراجع بقيمة بلغت 130 جنيه في المتوسط خلال اليومين الماضيين.

خلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب ما يقارب من 1200 جنيه في المتوسط من قيمته بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 6675 جنيه.

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7628 جنيه للبيع و 7628 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحز 6675 جنيه للبيع و6725 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5721 جنيه للبيع و 5764 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4450 جنيه للبيع و 4483 جنيه للشراء.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.4 ألف جنيه للبيع و 53.8 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4891 دولار للبيع و 4892 دولار للشراء.

الذهب يلتقط أنفاسه ويعاود الارتفاع مجددا بعد موجة خسائر حادة

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا  بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.4%، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وشهدت  الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من التوتر بين بعض التجار والمستهلكين، نتيجة مطالبة عدد من العملاء بإلغاء الحجوزات واسترداد الأموال عقب تراجع الأسعار، لا سيما من قاموا بالشراء عند مستويات سعرية مرتفعة.

