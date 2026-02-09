محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي شرق شبين الكوم

افتتح اليوم الاثنين ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بأسعار مخفضة بحي شرق شبين الكوم ، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين ، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية طوال شهر رمضان الكريم ،بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، محمد الخشن رئيس الغرفة التجارية بالمنوفية ، النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ ، هيثم صادق رئيس حي شرق شبين الكوم .

حيث تفقد المحافظ أجنحة المعرض والذي يضم منتجات ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم – فراخ - ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة ، وحرص المحافظ على الاطمئنان على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع والتعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، واطمأن المحافظ من الأهالي على الأسعار وجودة المعروضات ، موجهاً مديريات الطب البيطرى و التموين بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمعارض وزيادة الكميات المعروضة من السلع لإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم .

وخلال افتتاحه للمعرض ، تفقد المحافظ 4 سيارات لصرف المقررات التموينية لتجوب مختلف مراكز المحافظة تيسيرا على المواطنين وتلبية إحتياجاتهم ، فيما قدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية لشعب المنوفية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن افتتاح معارض " أهلا رمضان " تأتي تباعاً بكافة أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات لأهالينا بهدف رفع العبء عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وجشع التجار ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الميداني على جميع المعارض للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين ، حفاظاً علي حقوقهم وحمايتهم ضد أي تلاعب .