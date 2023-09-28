هل تمتلك فنلندا أسلحة نووية بعد انضمامها إلى "الناتو" ؟

أكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 إن بلاده لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف وزير الدفاع الفنلندي أنه "لا توجد احتمالات لتخزين أو وضع أسلحة نووية في أماكن جديدة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديدات التي يتعرض لها الأمن العسكري الروسي في الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والشمالي الغربي تزايدت بشكل كبير.

ووصف انضمام فنلندا، وفي المستقبل السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بأنه عامل مزعزع للاستقرار.