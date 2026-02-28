مواجهة قوية تجمع الأهلي وزد في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام فريق زد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعدما خاض سلسلة من المواجهات القوية خلال الجولات الماضية. ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة الضغط على القمة، خاصة أنه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر وغريمه التقليدي الزمالك، وكذلك خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الأهلي أهمية اللقاء، في ظل اشتعال المنافسة على الصدارة واقتراب نهاية الدور الأول، ما يجعل أي تعثر محتمل مؤثرًا في حسابات المنافسة على اللقب.

طموحات زد في تحسين موقعه

على الجانب الآخر، يخوض زد إف سي المباراة بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة. ويحتل زد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مباراة، ويسعى للتقدم نحو المراكز المتقدمة وتثبيت أقدامه في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

ويأمل الفريق في استغلال أي فرصة أمام الأهلي للخروج بنتيجة تعزز من موقعه وتمنحه دفعة معنوية قوية في مشواره بالموسم الحالي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وزد اليوم السبت 28 فبراير في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورتس 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر الجماهير لقاءً حماسيًا ومليئًا بالإثارة.