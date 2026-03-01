بالأسود الأنيق… أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق و المميز، حيث اردتدت فستان طويل ذا أكمام طويبة باللون الأسود، واتسم التصميم بالقماش اللافت.



انتعلت أسما إبراهيم حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.