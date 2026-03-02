قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انطلاق عمومية المهندسين بعد اكتمال النصاب القانوني

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين
الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين
الديب أبوعلي

انطلقت قبل قليل فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية، بعد اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي ـ نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد (وكيلا النقابة)، والمهندس محمود عرفات - أمين عام النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة - أمين صندوق النقابة، والمهندس كريم الكسار - الأمين العام المساعد ، والأستاذ الدكتور سعد مكرم - أمين الصندوق المساعد.

كان المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، أعلن صباح اليوم الإثنين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لتُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم (66) لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تستعرض الجمعية العمومية التقرير السنوي عن نشاط النقابة خلال عام 2025، وميزانيات النقابة لعام 2025 والموازنات التقديرية لعام 2026، وكذا عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2025، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2025م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026م والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.


يُذكَر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد بساحة انتظار إستاد القاهرة الدولي.

كانت النقابة العامة للمهندسين، قد دعت أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجدولها لحضور الجمعية العمومية (العادية)، والمقرر انعقادها اليوم الإثنين 2 مارس 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وذكرت النقابة في دعوتها، أن الحضور يقتصر على الأعضاء المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق سنة الانعقاد (2024)، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (13)، وتيسيراً على الأعضاء، أعلنت النقابة عن استمرار تحصيل الاشتراكات حتى صباح يوم انعقاد الجمعية العمومية.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عدة بنود رئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية وعرض التقرير السنوي عن نشاط النقابة خلال عام 2025، كما سيتم عرض ميزانيات النقابة للعام المالي 2025 وموازنات العام 2026، بالإضافة إلى عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات عن ميزانيات العام المالي 2025.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اعتماد الميزانيات والموازنات التقديرية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، فضلاً عن النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة في المواعيد القانونية (قبل انعقاد الجمعية بأسبوعين على الأقل).

ووفقاً للقانون، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور ربع الأعضاء على الأقل، وفي حال عدم اكتمال العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ليكون الانعقاد الثاني صحيحاً بحضور 300 عضو على الأقل، وإلا يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية النظر في غير المسائل المدرجة بجدول أعمالها.

نقابة المهندسين المصرية الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة المهندسين عمومية المهندسين

