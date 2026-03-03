هل غادر الرياض؟.. طائرة رونالدو الخاصة تتجه إلى مدريد في ظروف غامضة

أفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غادرت مدينة الرياض، متجهة نحو العاصمة الإسبانية مدريد في رحلة استغرقت نحو سبع ساعات، وفق بيانات تتبع الرحلات الجوية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الطائرة تحركت عبر الأجواء المصرية متجهة إلى إسبانيا، دون صدور أي تأكيد رسمي على ما إذا كان رونالدو على متنها.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية، حيث أفادت تقارير بسقوط ضربات صاروخية أدت إلى فرض إجراءات احترازية مشددة، شملت دخول عائلة النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند في حالة إغلاق احترازي لضمان سلامتهم.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من رونالدو أو ممثليه بشأن سبب الرحلة، فيما يترقب جمهور كرة القدم مزيدًا من التوضيحات حول ملابسات تحرك طائرته الخاصة المفاجئ.