إعلامي يثير الجدل بشأن انتماء بن شرقي: الشغل شغل ولكن ما في القلب سيظل في القلب

أثار الإعلامي عمرو الدردير الجدل بشأن أنتماء نجم الاهلي أشرف بن شرقي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدردير:على الرغم من رحيله عن الزمالك منذ 4 سنوات،

لا يزال أشرف بن شرقي يحتفظ بصورة له بتيشيرت الزمالك على حسابه.



وتابع: بل لم ينشر صورة واحدة له كبروفايل لحسابه بتيشيرت ناديه الحالي،الشغل شغل… لكن ما في القلب سيظل في القلب.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعادل أمام زد بهدف لكل فريق في مباراة الجولة ال 19 من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بإستاد الجبل الأخضر.

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت وسط استديو تحليلي من كبار نجوم الكرة.