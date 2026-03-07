قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

لمسة رونالدو تصنع المعجزة.. ألميريا يتحول إلى ظاهرة رقمية ويجذب الملايين في أيام

أمينة الدسوقي

شهد نادي ألميريا تحولا لافتا خلال أيام قليلة، بعدما قفز عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالصور والفيديوهات إلى ملايين جديدة، في ظاهرة رقمية غير مسبوقة ارتبطت بدخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شريكاً في ملكية النادي.

هذا التحول السريع أعاد اسم النادي إلى واجهة المشهد الكروي، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تغير مستقبله الرياضي والتجاري.

انفجار رقمي غير مسبوق

في غضون أيام معدودة، ارتفع عدد متابعي حساب نادي ألميريا بنحو 2.6 مليون متابع جديد، وهو رقم ضخم يعكس حجم التأثير العالمي لرونالدو.

وجاءت هذه الطفرة بعد إعلان استحواذ النجم البرتغالي على 25 في المئة من أسهم النادي، الأمر الذي دفع ملايين من عشاقه حول العالم إلى متابعة أخبار الفريق والتفاعل مع منصاته الرقمية.

وبفضل هذا الارتفاع الكبير، اقتحم ألميريا قائمة الأندية الإسبانية الأكثر متابعة، ليأتي خلف كبار الدوري مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، متفوقاً على أندية عريقة مثل إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا.

صفقة رونالدو لشراء حصة من النادي

دخل كريستيانو رونالدو عالم الاستثمار الكروي عبر شراء ربع أسهم نادي ألميريا من خلال شركته الاستثمارية الرياضية التي أسسها حديثاً لتجميع مشاريعه في المجال الرياضي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل النادي إلى مشروع رياضي وتجاري متكامل، يعتمد على قوة العلامة التجارية العالمية للنجم البرتغالي، إلى جانب تطوير البنية الرياضية للنادي وتعزيز حضوره على الساحة الأوروبية.

ويرى مراقبون أن الصفقة لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمثل بداية مشروع طويل الأمد يسعى من خلاله رونالدو إلى بناء نموذج جديد للأندية يعتمد على الجمع بين الأداء الرياضي القوي والانتشار الجماهيري الواسع.

سر التأثير الفوري لرونالدو

لا يعد ما حدث مع ألميريا أمراً مفاجئاً في عالم الأعمال الرياضية، إذ يُعرف رونالدو بقدرته الكبيرة على التأثير في الأسواق والجماهير.

وتعود هذه القوة إلى عدة عوامل رئيسية منها قاعدة جماهيرية هائلة حيث يعد رونالدو من أكثر الشخصيات متابعة في العالم عبر منصات التواصل، ما يمنحه قدرة استثنائية على جذب الانتباه لأي مشروع يرتبط باسمه.

قيمة تسويقية ضخمة

الشركات العالمية تنظر إلى ارتباطها بأي مشروع يشارك فيه رونالدو باعتباره فرصة للوصول إلى جمهور عالمي واسع.

حضور إعلامي دائم 

اسم النجم البرتغالي يضمن للنادي حضوراً مستمراً في الأخبار الرياضية والاقتصادية.

قفزة مرتقبة في القيمة التجارية

يتوقع خبراء الاقتصاد الرياضي أن ترتفع القيمة التجارية لنادي ألميريا بنسبة قد تصل إلى 150 في المئة قبل نهاية الموسم الحالي، خاصة مع تزايد الاهتمام من الشركات الراعية.

فالنادي لم يعد يقدم للمعلنين مجرد مساحة إعلانية داخل الملعب، بل بات يمتلك جمهوراً رقمياً بالملايين يمكن الوصول إليه بسهولة.

طموح العودة إلى دوري الأضواء

رياضياً، يحتل ألميريا حالياً المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ويطمح للعودة إلى دوري الأضواء.

ويُعتقد أن استثمار رونالدو سيمنح النادي دفعة قوية على المستويين المعنوي والمالي، ما قد يساعده على تعزيز صفوفه والمنافسة بقوة من أجل الصعود ومقارعة كبار الكرة الإسبانية.

بين القيمة الفنية والقوة الرقمية

ورغم أن القيمة الفنية للفريق ما زالت أقل مقارنة بعمالقة الدوري الإسباني، فإن القيمة التسويقية والرقمية للنادي تضاعفت بشكل ملحوظ بعد دخول رونالدو.

هذا التحول يمنح ألميريا قوة تفاوضية أكبر مع الشركات الراعية والمؤسسات التجارية، إذ أصبح النادي قادراً على تسويق نفسه بوصفه منصة جماهيرية ضخمة، وليس مجرد فريق يسعى لتحقيق النتائج داخل الملعب.

رونالدو ألميريا نادي ألميريا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو ريال مدريد وبرشلونة

