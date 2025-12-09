قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولا الأفلام.. تحريات المباحث: فقدت وعيها بالطريق فانتهت بالفراش مع غريب
لثقتها في قدراتنا.. كامل الوزير: شركة ليوني تفتتح المصنع الـ 15 بمصر
سحب رعدية وأمطار قوية.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
البانيه بـ200 جنيه .. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
بالصور

حصاد 2025… تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين
أسماء عبد الحفيظ

شهد عام 2025 انفجارًا غير مسبوق في تريندات السوشيال ميديا، أغلبها كان خطيرًا وترك تأثيرًا مباشرًا على سلوك المراهقين.

ومع نهاية العام بدأت منصات عالمية في إصدار تقارير تكشف حجم انتشار هذه الظواهر وتأثيرها الحقيقي.

تريند التحديات الخطيرة

بدأ العام بتحديات متهورة مثل:

  • تحدي القفز من ارتفاع
  • تحدي أكل كميات ضخمة من الوجبات السريعة
  • تحدي المشي فوق السيارات المتحركة
  • هذه التحديات أسفرت عن عشرات الإصابات، وأثارت جدلًا عالميًا حول دور المنصات في حماية المستخدمين.

وفاة مؤثرين بسبب المحتوى الخطير

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين 

أكثر التريندات تأثيرًا كان وفاة مؤثر روسي بسبب "تحدي الوجبات السريعة"، مما أثار موجة خوف عالمية ودفع كثيرًا من الآباء لإغلاق حسابات أبنائهم لفترة.
الحادثة سلطت الضوء على الجانب القاتل للتريندات.

تريند الخصوصية المفقودة

تريندات هزّت السوشيال ميديا وغيّرت سلوك المراهقين 

في 2025 انتشر محتوى يُظهر حياة العائلات والمراهقين بالتفصيل، مما أثار تخوّف الخبراء من تأثيره على:

  • احترام الخصوصية
  • الصحة النفسية
  • المقارنات الاجتماعية
  • وخرجت تحذيرات واسعة من محتوى المراقبة الذاتية.

ظهرت موجة قوية من فيديوهات تغيير الشكل في 24 ساعة، والتي دفعت مراهقات للجوء:

  • لتقليم شعر حاد
  • لمحاولات تجميل منزلية خطيرة
  • لمنتجات مجهولة

وشهدت المستشفيات ارتفاعًا في إصابات الجلد بسبب هذه الموضات.

الجانب الإيجابي كان قويًا أيضًا، مثل:

  • فيديوهات التخلص من الفوضى
  • محتوى الصحة النفسية
  • التحديات الرياضية
  • مبادرات دعم المرأة
  • وحققت ملايين المشاهدات لأنها واقعية وسهلة التنفيذ.
السوشيال ميديا هزّت السوشيال ميديا تريندات هزّت السوشيال ميديا حصاد 2025 تريندات السوشيال ميديا الصحة النفسية

